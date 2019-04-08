Более 1,5 тыс. фур собралось в очередях на выезд из Беларуси

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В очередях на выезд из Беларуси собралось более 1,5 тыс. фур, в том числе на литовском направлении стоит свыше 1 тыс. большегрузов. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-литовской границе, по данным на 10.00, больше всего грузовиков в пунктах пропуска "Каменный Лог" - свыше 430, в "Привалке" - больше 250 фур, в "Котловке" - 220, в "Беняконях" их число превышает 190. На границе с Польшей в пункте пропуска "Брузги" ожидают выезда более 130 фур, в "Берестовице", "Козловичах" их больше 20.

На границе с Латвией в пункте пропуска "Григоровщина" находится свыше 230 фур, в "Урбанах" - больше 90. На украинском направлении очередей нет.-0-