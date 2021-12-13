Более 1,5 тыс. студентов БГМУ с октября оказывали помощь в борьбе с COVID

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,5 тыс. студентов Белорусского государственного медицинского университета с октября оказывали помощь в борьбе с COVID-19, сообщил журналистам ректор БГМУ доктор медицинских наук, профессор Сергей Рубникович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Буквально в этом семестре (с октября. - Прим. БЕЛТА) все наши студенты 6-го курса лечебного, педиатрического, медико-профилактического факультетов, а это почти 600 студентов, работали врачами, помощниками врача в учреждениях здравоохранения Минска. Более 1 тыс. студентов были волонтерами и тоже оказывали помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Более 200 преподавателей участвовали в работе в красных зонах", - сказал Сергей Рубникович.

По его словам, пандемия внесла свои корректировки в образовательный процесс. Некоторые лекции проводились в дистанционном формате.

Сегодня в БГМУ проходят обучение более 7 тыс. студентов, из них 2 тыс. - иностранные граждане более чем из 50 стран.

В Белорусском государственном медицинском университете сегодня начались торжества по случаю его столетия, завершатся они 17 декабря. Подготовлена большая программа, с которой можно ознакомиться на официальном портале учреждения образования. В юбилейную неделю проходит международная научно-практическая конференция "Современные технологии в медицинском образовании". 16 декабря запланировано торжественное собрание.

В течение недели будут чествовать работников и студентов университета за достижения в образовательной, научной, медицинской, международной и общественной деятельности. Также пройдет торжественное чествование заслуженных работников и ветеранов БГМУ.-0-