Более 150 детских площадок благоустроят в регионах во время проекта БРСМ "#раЗАм з бацькамi"

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 150 детских площадок благоустроят в регионах во время республиканского молодежного благотворительного проекта "#раЗАм з бацькамi", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Гончарова.

"Молодежный проект БРСМ по благоустройству детских площадок во дворах домов стартовал 1 июня в Гродненской области по инициативе молодежи Принеманья. Его название "#раЗАм з бацькамi" говорит само за себя. В День защиты детей волонтеры "Доброе сердце" Гродненской областной организации пригласили молодые семьи присоединиться к проекту. В этот день помощь ЖКХ была оказана на 27 объектах. Молодежную инициативу подхватили регионы. В ближайшее время работы развернутся на 130 площадках в областях", - отметила Александра Гончарова.

Мероприятия проекта пройдут в регионах страны с 8 по 19 июня. "К примеру, объектом молодежной заботы в Бресте 10 июня станет площадка во дворе дома по улице Пронягина. В этот же день несколько молодых семей займутся ремонтом оборудования на детской площадке в микрорайоне Горынь в Речице. 11 июня молодежь благоустроит детскую площадку и прилегающие территории в Борисове по улице Днепровской. 12 июня в Могилеве на проспекте Шмидта запланирован монтаж детского городка. 15 июня молодые родители и их дети благоустроят детскую площадку во дворе жилого дома по Московскому проспекту в Витебске. 16 июня в деревне Радуша Жлобинского района будет восстановлена игровая площадка на стадионе по улице Школьной", - рассказала секретарь ЦК БРСМ.

Организаторы предлагают установить на детских площадках таблички со словами благодарности семьям, которые потрудились во время проекта "#раЗАм з бацькамі".-0-