19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 150 родников и 200 культовых объектов благоустроили в этом году волонтеры БРСМ, сообщил первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк во время подведения итогов межконфессиональной республиканской благотворительной акции "Восстановление святынь. Родники Беларуси" в храме-памятнике в честь Всех Святых, передает корреспондент БЕЛТА.

Старт молодежной акции "Восстановление святынь. Родники Беларуси" состоялся 12 апреля в деревне Пустынки Мстиславского района Могилевской области. Волонтеры "Доброго сердца" и бойцы студенческих отрядов благоустроили территорию Свято-Пустынского Успенского мужского монастыря и одного из трех его целебных источников.

"В 2019 году волонтеры БРСМ благоустроили более 150 родников и криниц, а также более 200 культовых объектов. Конечно, силами одной только молодежи мы бы не справились. Мы работали вместе с исполнительной властью, депутатским корпусом, конфессиями. Где-то нам помогали местные жители. Мы все вместе делаем общее дело. Самое главное, что мы обратили внимание на такие культовые объекты", - сказал Дмитрий Воронюк.

К примеру, волонтеры благоустроили Пожежинский родник в Малоритском районе Брестской области, Свято-Георгиевский родник на Юрьевой горе в городе Витебске, источник Пресвятой Богородицы "Три ключа" в деревне Краснолучка Лепельского района, родник у Замковой горы в Новогрудке, источник Святого Пантелеймона в деревне Лоск Воложинского района, "Добрую криницу" в деревне Ермаки Горецкого района.

"Родники - это то, что связывает нас с нашими предками, с нашими корнями. Молодежь гордится белорусской землей, своей малой родиной. И очень важно не просто гордиться, а конкретно что-то делать. Поэтому наша цель - восстановить как можно больше родников. Сегодня мы подводим итоги акции, но эту работу мы будем продолжать", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

БРСМ с 2013 года реализует республиканскую межконфессиональную благотворительную акцию "Восстановление святынь Беларуси". За это время волонтеры благоустроили более 1,3 тыс. культовых объектов по всей стране. В Год малой родины проект носит название "Восстановление святынь. Родники Беларуси", акцент делается на благоустройстве святых источников, родников и криниц.-0-