21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 150 специалистов задействованы в педагогической экспертизе новых учебников для 10-х и 11-х классов, сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА заместитель директора по методической работе Национального института образования Министерства образования Людмила Романовская.

"При подготовке учебников для 10-х и 11-х классов у нас появилась дополнительная возможность для совершенствования их содержания. Издательские оригиналы этих учебных пособий были подготовлены к 1 сентября прошлого года. Но с учетом того, что использоваться в образовательном процессе они будут с 1 сентября 2020 года и 1 сентября 2021 года соответственно, была проведена их дополнительная педагогическая экспертиза", - рассказала Людмила Романовская.

По ее словам, участниками педагогической экспертизы стали 155 компетентных специалистов из всех регионов республики. "В их числе 123 педагогических работника учреждений общего среднего образования, 19 специалистов учреждений дополнительного образования взрослых и 13 сотрудников Национального института образования. Мы просили сфокусировать внимание участников экспертизы на том, насколько в этих учебных пособиях реализованы принципы доступности, систематичности и последовательности, активности и сознательности обучения, практикоориентированности, наглядности, прослеживаются ли межпредметные связи", - отметила замдиректора.

Людмила Романовская подчеркнула, что эксперты достаточно высоко оценили новые пособия, но при этом дали детальные заключения с предложениями и замечаниями, которые будут обязательно учтены при их доработке.

При разработке учебных пособий для десятиклассников соблюдалась преемственность с ранее изданными пособиями, вместе с тем у них есть свои отличительные характеристики. "Так, все учебные пособия для 10-го класса (кроме пособий по допризывной и медицинской подготовке) разработаны с электронными приложениями для реализации образовательного процесса на повышенном уровне. Электронные приложения размещены на платформе MOODLE и будут доступны широкому кругу пользователей, так же как и электронные версии печатных учебных пособий, - добавила замдиректора.- Мы надеемся, что новые учебные пособия не разочаруют десятиклассников, их родителей и, конечно, учителей".-0-

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