Более 150 студентов приняли участие в Дне атомных технологий в Минске

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 150 студентов ведущих университетов Беларуси приняли сегодня участие в Дне атомных технологий на базе БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

День атомных технологий - образовательно-развлекательный проект для студентов профильных вузов. Мероприятие проходит в Минске уже пятый год подряд, проект направлен на популяризацию знаний об атомной отрасли среди студентов.

В этом году участники проекта получили возможность пообщаться с заместителем генерального директора, руководителем Департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаилом Чудаковым. "Для успешной реализации ядерно-энергетических программ необходимы хорошо подготовленные специалисты, - сказал он. - День атомных технологий предоставляет студентам и экспертам возможность ознакомиться с новейшими разработками в этой области и обсудить будущее ядерных технологий. Взаимодействие со студентами в рамках подобных инициатив помогает подготовить профессионалов-атомщиков завтрашнего дня".

Заместитель директора Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Лилия Дулинец, открывая мероприятие, отметила: "Беларусь строит первую атомную станцию, но мы не новички в этой отрасли - уже несколько десятков лет работают профильные научные институты, налажено сотрудничество в сфере ядерной энергетики с Россией и другими странами, с Международным агентством по атомной энергии. Атомная отрасль не знает границ. Знания, полученные студентами в Беларуси, могут пригодиться не только в нашей стране, но будут востребованы в любой точке мира, где строятся атомные станции или исследовательские реакторы".

Все желающие совершили виртуальную экскурсию по атомной станции в VR-очках, посоревновались в интеллектуальных конкурсах и "атомном" спринте.

Организатором мероприятия выступила госкорпорация "Росатом" при поддержке Министерства энергетики Беларуси и минского Информационного центра по атомной энергии.-0-