Более 150 учащихся Белгосмедколледжа поучаствовали в донорской акции

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более полутора сотен учащихся Белорусского государственного медколледжа приняли сегодня участие в акции "Сдай кровь - спаси жизнь!", сообщили БЕЛТА в Белорусском профессиональном союзе работников здравоохранения.

Организаторами акции, в результате которой банк крови пополнился более чем на 70 л, выступили профком учащихся и воспитательный отдел учреждения образования.

"В подобных акциях постоянно принимает участие большое количество наших учащихся - членов профсоюза, готовых отдать свою кровь для сохранения здоровья и жизни человека. В этот раз, чтобы записаться на безвозмездную донацию, в профсоюзный комитет обратились 210 человек", - сообщил председатель первичной профсоюзной организации учащихся Дмитрий Савостей, добавив, что по состоянию здоровья не все, к их большому сожалению, смогли сдать кровь.

Он также рассказал, что будущие медики понимают всю важность развития донорства, поэтому профсоюзный комитет учащихся совместно с воспитательным отделом и далее продолжат организацию безвозмездных акций по сдаче крови.

"Приятно, что с каждым годом молодых людей, готовых принять участие в безвозмездной сдаче крови, становится все больше", - заключил Дмитрий Савостей.-0-