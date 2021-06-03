Более 150 ученых примут участие в форуме к 55-летию Института микробиологии НАН

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 3 июня 2021
Минск Переменная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:06 В ночь на 4 июня в Минске нанесут дорожную разметку на 15 участках Регионы
20:59 Протасевич: в белорусской оппозиции только одни специалисты - по отмыванию денег Общество
20:56 Протасевич: многие вещи, за которые критиковали Лукашенко, - это просто попытка давления Общество
20:49 Специалисты не обнаружили бомбу на борту прибывшего в Париж из Чада самолета В мире
20:44 ВОЗ: Африка находится на пороге третьей волны COVID-19 В мире
20:17 Более 150 ученых примут участие в форуме к 55-летию Института микробиологии НАН Общество
20:05 Министерства иностранных дел Беларуси и Мозамбика провели третий раунд политических консультаций Политика
19:51 Определись пары 1/2 финала женского Кубка Беларуси по футболу Спорт
19:46 Титула "Королева студенчества" удостоена студентка ВГТУ Общество
19:41 Мясникович предложил создать управляющую компанию для реализации инфраструктурных проектов Экономика
19:18 В парижском аэропорту из-за угрозы взрыва изолирован прибывший из Чада лайнер В мире
19:13 При обрушении шахты по добыче золота в Гане погибли 9 человек В мире
19:08 Волейболистки Беларуси уступили венгерской дружине в матче золотой Евролиги Спорт
19:03 В Греции зафиксировано землетрясение магнитудой 5 В мире
19:01 Сборные Германии и США вышли в полуфинал ЧМ по хоккею Спорт
18:36 Выставку белорусских художников открыли в Иезуитском коллегиуме Орши Культура
18:32 Шохбоз Умаров признан автором лучшего гола 11-го тура чемпионата Беларуси Спорт
18:29 Профсоюз медиков на летнее оздоровление детей выделит почти Br58 тыс. Общество
18:24 В Беларуси зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт" Общество
18:20 Александра Саснович завершила выступление на "Ролан Гаррос" Спорт
18:18 Беларусь заинтересована в развитии евразийской экономической интеграции в сфере сельского хозяйства Экономика
18:13 В Ошмянах двое мужчин повредили инсталляции с флагами - возбуждено уголовное дело Происшествия
18:05 Делегация Агентства по ядерному регулированию Турции посетила БелАЭС Экономика
18:02 Леонид Кучук покинул пост главного тренера минского "Динамо" Спорт
18:01 Беларусь приняла ответные меры на санкции США против концерна "Белнефтехим" Политика
17:50 Huawei - 20 лет в Беларуси. Старт программы "Семена будущего 2021" на "ТИБО" Технологии
17:41 Небезопасную одежду выявили в "магазинах низких цен" в Гомельской области Регионы
17:37 График поездов на участке Орша - Минск изменится 10 июня из-за ремонта путепровода Общество
17:26 МВД не исключает, что в перспективе использование ID-карты станет возможным и для выезда за границу Общество
17:25 В Орше начнут строить новый музей Заслонова Регионы
Все новости
Все новости
Общество
03 июня 2021, 20:17

Более 150 ученых примут участие в форуме к 55-летию Института микробиологии НАН

Фото из архива
Фото из архива

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 150 ученых из 8 стран примут участие в XII Международной научной конференции "Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты", которая пройдет 8 июня в Минске. Мероприятие посвящено 55-летнему юбилею Института микробиологии Национальной академии наук, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Конференция соберет более 150 отечественных и зарубежных ученых из России, Украины, Казахстана, Узбекистана, Армении, Молдовы, Азербайджана, преподавателей и студентов профильных вузов, членов Белорусского общественного объединения микробиологов, представителей биотехнологических компаний, с которыми у Института микробиологии давние и тесные научные связи. На пленарных и устных сессиях будет представлена и обсуждена информация о современных тенденциях развития микробиологической науки в мире, проблемах и достижениях отечественной микробиологии и биотехнологии, инновационных разработках для сельского хозяйства, медицины, промышленности, охраны окружающей среды.

В программе форума - выставка инновационной биотехнологической продукции, на которой можно будет ознакомиться с последними разработками организаций ГНПО "Химический синтез и биотехнологии" и других крупных биотехнологических компаний. Запланирована также презентация оборудования для микробиологических, биохимических и молекулярно-биологических исследований. Во время конференции будет проведен конкурс стендовых докладов молодых ученых, выработаны предложения по совершенствованию и оптимизации системы подготовки специалистов высшей квалификации.

Институт микробиологии НАН активно разрабатывает и реализует биотехнологические проекты, имеющие важное экономическое, экологическое и социальное значение для страны. За последние годы сотрудники института создали более 70 оригинальных биотехнологий, освоение которых позволяет пополнить отечественный рынок новыми видами конкурентоспособной экспортно ориентированной продукции, соответствующей V и VI технологическим укладам и направленной на решение комплексных проблем народного хозяйства, медицины и охраны окружающей среды.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Национальная академия наук ученые
Новости рубрики Общество
Фото ont.by Протасевич: в белорусской оппозиции только одни специалисты - по отмыванию денег
Фото ont.by Протасевич: многие вещи, за которые критиковали Лукашенко, - это просто попытка давления
Валерия Фомченко Титула "Королева студенчества" удостоена студентка ВГТУ
Фото из архива Профсоюз медиков на летнее оздоровление детей выделит почти Br58 тыс.
Фото из архива В Беларуси зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт"
Фото из архива График поездов на участке Орша - Минск изменится 10 июня из-за ремонта путепровода
Главное
О работе БелАЭС и использовании атомной энергии - Лукашенко доложили о развитии энергокомплекса Беларуси
Минэнерго отмечает рост потребления электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения в жилфонде
Члены Президиума Совета Республики провели единый день приема граждан
Добрая помощь: в рамках благотворительной акции "Евроопт" посетил детские дома по всей Беларуси
Топ-новости
Лукашенко об использовании атомной энергии: если мы разумно развернемся, нам ее даже мало будет
"Если кто-то хочет - даже у порога дома" - Лукашенко поручил строить больше электрозарядных станций
Беларусь приняла ответные меры на санкции США против концерна "Белнефтехим"
Протасевич: многие вещи, за которые критиковали Лукашенко, - это просто попытка давления
СВР России и КГБ Беларуси будут совместно противодействовать деструктивной деятельности Запада
В Беларуси зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт"
Титула "Королева студенчества" удостоена студентка ВГТУ
Выставку белорусских художников открыли в Иезуитском коллегиуме Орши
Худык: необходимо вовлекать общественность в решение экологических задач
МВД не исключает, что в перспективе использование ID-карты станет возможным и для выезда за границу
Червяков: у каждого региона должен быть свой уникальный бренд
Минэнерго прокомментировало заявление Литвы по межгосударственным электросетям
Фестиваль "Вытокi" стартует в Орше
Цифровизация бизнес-процессов существенно повышает качество услуг населению - эксперт
Неуважение к госсимволике уголовно наказуемо во многих странах - БРКА
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.