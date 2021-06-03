Более 150 ученых примут участие в форуме к 55-летию Института микробиологии НАН

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 150 ученых из 8 стран примут участие в XII Международной научной конференции "Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты", которая пройдет 8 июня в Минске. Мероприятие посвящено 55-летнему юбилею Института микробиологии Национальной академии наук, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Конференция соберет более 150 отечественных и зарубежных ученых из России, Украины, Казахстана, Узбекистана, Армении, Молдовы, Азербайджана, преподавателей и студентов профильных вузов, членов Белорусского общественного объединения микробиологов, представителей биотехнологических компаний, с которыми у Института микробиологии давние и тесные научные связи. На пленарных и устных сессиях будет представлена и обсуждена информация о современных тенденциях развития микробиологической науки в мире, проблемах и достижениях отечественной микробиологии и биотехнологии, инновационных разработках для сельского хозяйства, медицины, промышленности, охраны окружающей среды.

В программе форума - выставка инновационной биотехнологической продукции, на которой можно будет ознакомиться с последними разработками организаций ГНПО "Химический синтез и биотехнологии" и других крупных биотехнологических компаний. Запланирована также презентация оборудования для микробиологических, биохимических и молекулярно-биологических исследований. Во время конференции будет проведен конкурс стендовых докладов молодых ученых, выработаны предложения по совершенствованию и оптимизации системы подготовки специалистов высшей квалификации.

Институт микробиологии НАН активно разрабатывает и реализует биотехнологические проекты, имеющие важное экономическое, экологическое и социальное значение для страны. За последние годы сотрудники института создали более 70 оригинальных биотехнологий, освоение которых позволяет пополнить отечественный рынок новыми видами конкурентоспособной экспортно ориентированной продукции, соответствующей V и VI технологическим укладам и направленной на решение комплексных проблем народного хозяйства, медицины и охраны окружающей среды.-0-