Более 1,6 тыс. фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС

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5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 14.00 5 июня, выезда ожидают более 1,6 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 100 грузовиков, "Урбаны" - также свыше 100.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 20 большегрузов, "Котловка" - свыше 290, "Каменный Лог" - более 380, "Бенякони" - свыше 250, "Привалка" - более 280.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 100 фур, "Козловичи" - свыше 80.-0-