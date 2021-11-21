Более 1,6 тыс. инвалидов трудоустроены службой занятости в январе-октябре

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе - октябре текущего года за содействием в трудоустройстве в органы службы занятости обратились 2560 граждан с инвалидностью, трудоустроены 1606 человек, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Мероприятия по оказанию содействия в трудоустройстве инвалидам включены в госпрограмму "Рынок труда и содействие занятости" на 2021-2025 годы.

За 10 месяцев больше всего людей с инвалидностью трудоустроены в Могилевской области - 315. В Минске работу нашли 288 человек, в Гродненской области - 261, Витебской - 217, Минской - 195, Брестской - 168, Гомельской - 162.

Кроме того, на обучение направлено 107 человек: в Могилевской области - 24, Гродненской - 21, Минской - 18, Гомельской - 17, Брестской - 14, Витебской - 10. Только 3 человека с инвалидностью направлены за этот период на обучения в Минске.

Кроме перечисленных мер содействия в трудоустройстве служба занятости помогает с адаптацией к трудовой деятельности и предлагает сопровождаемое трудоустройство, добавили в Минтруда и соцзащиты.-0-