Более 1,62 млн белорусов получили первую дозу вакцины от коронавируса

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,62 млн белорусов получили первую дозу вакцины, из них более 1,33 млн - завершили курс вакцинации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Полный курс вакцинации в Брестской области прошли более 166,2 тыс. человек, в Витебской - более 145 тыс., в Гомельской - свыше 236 тыс., в Гродненской - более 134,1 тыс., в Минской - свыше 161,3 тыс., в Могилевской - более 146,3 тыс., в Минске - свыше 304 тыс.", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, курс вакцинации против COVID-19 завершили более 44 тыс. сотрудников организаций и ведомств.

"Полный курс вакцинации в ходе реализации национального плана мероприятий по вакцинации против COVID-19 населения Беларуси прошли 78,5% медицинских работников, 62,6% работников учреждений социального обслуживания и 44,5% работников учреждений образования", - добавили в ведомстве.

Вакцинация населения против COVID-19 продолжается. Получить ответы на наиболее частые вопросы можно в рекомендациях, размещенных на сайте Минздрава.-0-