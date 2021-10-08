8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,7 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Более 2378 тыс. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1726 тыс. прошли полный курс вакцинации", - рассказали в пресс-службе.

Прошли полный курс вакцинации: в Брестской области - более 210,7 тыс. человек, Витебской - более 180,7 тыс., Гомельской - более 311,6 тыс., Гродненской - более 198,6 тыс., Минске - более 381,4 тыс., Минской области - более 196,5 тыс., Могилевской - более 195,8 тыс.

Более 50,5 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств завершили курс вакцинации.-0-