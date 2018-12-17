Более 1,7 тыс. фур собралось в очередях на выезд из Беларуси

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В очередях на выезд из Беларуси собралось более 1,7 тыс. фур. Наиболее напряженная ситуация на литовском и польском направлениях, где, по данным на 10.00, стоит более 770 и свыше 470 большегрузов соответственно. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-литовской границе больше всего грузовиков в пунктах пропуска "Каменный Лог" - свыше 320, "Бенякони", где их число превышает 210. На границе с Польшей в пункте пропуска "Брузги" ожидают выезда более 150 фур, в "Козловичах" их больше 230.

На границе с Латвией находится более 460 фур. В пункте пропуска "Урбаны" - свыше 200, в "Григоровщине" - свыше 260 автомобилей. На украинском направлении очередей нет.

Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский пояснил, что очереди на границе традиционно увеличиваются в предновогодний сезон. "Праздники, отпуска, грузоперевозчики и их контрагенты закрывают контракты. В краткосрочной перспективе, в течение этой недели, очереди сохранятся и даже будут иметь тенденцию к увеличению", - констатировал официальный представитель ГПК.

В минувшие выходные были вопросы с ритмичностью работы пунктов пропуска на польском и литовском направлениях. Ситуацию в ГПК оценивают как требующую повышенного внимания, хотя и не считают ее критической. В Госпогранкомитете призывают грузоперевозчиков и лиц, пересекающих границу, следить за информацией на сайте комитета и выбирать наиболее приемлемое время для того, чтобы отправиться за рубеж.

В Госпогранкомитете отмечают, что грузовые потоки растут из года в год, потому инфраструктуру пунктов пропуска необходимо совершенствовать. Стоит учитывать также проблемы, которые периодически возникают на сопредельных сторонах. Даже непродолжительный сбой в программном обеспечении приводит к тому, что очереди существенно возрастают. Пропускная способность и скорость оформления зависят также от укомплектованности штатов в пунктах пропуска, литовские коллеги, например, испытывают некоторые затруднения в этом плане.-0-