Более 18 млн деревьев планируется высадить в Беларуси во время "Недели леса"

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 18 млн деревьев планируется высадить в Беларуси во время республиканской добровольной акции "Неделя леса", сообщил сегодня журналистам министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, передает корреспондент БЕЛТА.

"В акции "Неделя леса" активно участвуют школьники, трудовые коллективы, госорганы. Планируем, что в этом году к ней присоединятся 35-40 тыс. человек. Ожидаем, что за эту неделю будет высажено более 18 млн деревьев", - сказал Виталий Дрожжа.

По его словам, в этом году лесоводы рано начали плановую весеннюю посадку, уже выполнено 50% работ. "У нас неистощительное лесопользование: мы высаживаем леса больше, чем вырубаем", - подчеркнул министр.

Республиканская добровольная акция "Неделя леса" проходит в Беларуси с 28 марта по 4 апреля. Главная цель акции - привлечь внимание к необходимости бережно относиться к лесному фонду. Особый акцент делается на работе с подрастающим поколением. Присоединиться к "Неделе леса" может каждый. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании, а лесохозяйственные учреждения обеспечат необходимым инвентарем и посадочным материалом, покажут объекты, нуждающиеся в лесовосстановлении.

В этом году акция состоится уже в 13-й раз. Ежегодно она объединяет все большее количество людей и точек на карте страны. В 2019-м в "Неделе леса" приняли участие более 52 тыс. человек. Всего за семь дней акции волонтеры вместе с лесоводами высадили более 29 млн деревьев. Основными лесообразующими породами традиционно стали сосна, ель и береза. Добровольцы также занимались уборкой мусора (всего было убрано 2905 кубометров), реставрировали места массового отдыха (к летнему сезону подготовили 207 объектов). Работы проводились на 2613 объектах.

Инициатор акции "Неделя леса" - Министерство лесного хозяйства. В этом году она приурочена к Году малой родины и посвящена 75-летию Великой Победы.-0-

Фото Рамиля Насибулина

Более 50 лесных пожаров произошло в Беларуси в этом году "Мы находимся на завершающем этапе противопожарных мероприятий - это опашка, устройство минерализованных полос и уход за ними", - отметил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.