Более 18 тыс. человек обратились за медпомощью из-за укусов клещей

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года более 18 тыс. человек обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения.

"По данным энтомологического мониторинга, проводимого санитарно-эпидемиологической службой Беларуси, за 6 месяцев в организации здравоохранения по поводу присасывания клещей обратилось более 18 тыс. человек, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество пострадавших отмечено в Минске, Гродненской и Брестской областях, наименьшее - в Гомельской области", - рассказали в ведомстве.

Чаще всего клещи нападали на людей в лесу, сельской местности и на дачных участках - около 70% от общего числа зарегистрированных случаев, в населенных пунктах - около 15%. За полугодие численность клещей в природных биоценозах увеличилась на 8% по сравнению с анангичным периодом 2018 года, среднесезонные показатели численности клещей на территории населенных мест снизились на 7%.

В Беларуси ежегодно регистрируют около 2 тыс. случаев болезни Лайма и более ста случаев клещевого энцефалита. Возбудители этих заболеваний передаются человеку в основном через присасывание зараженных иксодовых клещей. Заразиться клещевым энцефалитом возможно при употреблении в пищу сырого козьего молока от зараженных животных.

Выходя в лес, парк или на любую территорию, где встречаются клещи, необходимо придерживаться определенных правил. Брюки должны быть заправлены в носки или сапоги. Верхняя часть одежды (рубашка, куртка) должна быть заправлена в брюки, а манжеты рукавов плотно прилегать к рукам. На голову предпочтительно надеть капюшон или закрывающую волосы косынку. Лучше, чтобы одежда была однотонной и светлой - на ней клещи более заметны.

Необходимо соблюдать особую осторожность, садясь или ложась на траву, поскольку клещ может прицепиться к верхней части одежды или волосам и заметить его будет трудно. Для выбора места отдыха, стоянки или ночевки в лесу лучше выбирать сухие сосновые леса с песчаной почвой или участки без травянистой растительности, где клещи встречаются крайне редко.

После возвращения из леса необходимо провести полный осмотр тела и одежды. При обнаружении присосавшегося клеща следует обратиться в ближайшую организацию здравоохранения. Если такая возможность отсутствует, нужно удалить его самостоятельно с использованием специализированных устройств или нитяной петли. Можно провести лабораторное исследование удаленного клеща. Для этого его следует поместить в чистый флакон с плотно прилегающей пробкой.

Если в течение месяца после присасывания клеща вы почувствовали изменения в самочувствии, отметили повышение температуры, боли в мышцах, головные боли или увеличивающееся красное пятно на месте присасывания, необходимо обратиться к врачу.-0-