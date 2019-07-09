Более 18 тыс. человек приехали на праздник "Купалье" в Александрии на поездах БЖД

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 18 тыс. человек приехали на праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") поездами Белорусской железной дороги - вдвое больше, чем в 2018 году, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
На праздник по железной дороге можно было доехать регулярными поездами из любой точки Беларуси до станции Копысь через Могилев и Оршу. Было назначено 17 дополнительных поездов: 13 поездов региональных линий экономкласса по маршруту Могилев - Копысь - Могилев, два по маршруту Орша - Копысь - Орша, а также два поезда региональных линий бизнес-класса по маршруту Орша - Могилев - Орша.
"Александрия собирает друзей" уже в десятый раз и ежегодно для того, чтобы гости и участники смогли удобно добираться на праздник, Белорусская железная дорога назначает дополнительные поезда. График движения составляется с учетом времени начала и окончания концертной программы.-0-
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