9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 18 тыс. пользователей зарегистрировались на портале рейтинговой оценки госорганизаций, сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.

Также на портале уже зарегистрировано около 12,5 тыс. организаций. Он доступен по адресу качество-услуг.бел, для удобства пользователей создана мобильная версия.

Граждане могут оценить эффективность работы госорганов и организаций по 5-балльной шкале по нескольким критериям. Это простота и понятность процесса получения услуги, доступность информации о порядке получения услуги, соблюдение срока предоставления услуги, вежливость и доброжелательность сотрудников.

"Цель такого механизма обратной связи государства и общества - повышение эффективности работы с гражданами, качества обеспечения жизнедеятельности населения и открытости государственных органов и организаций", - пояснили в министерстве.-0-