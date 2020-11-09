Более 180 ученых из 8 стран обсудят в БГПУ актуальные проблемы искусства

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. V Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы искусства: история, теория, методика" пройдет 11 ноября в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка онлайн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Во время конференции будут рассмотрены актуальные проблемы исследований в области музыкального, хореографического, театрального и экранного видов искусства. Кроме того, будут обсуждаться теоретический и исторический аспекты исследования произведений архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, консервации, реставрации и актуализации в современных условиях, проблемы бытования и интерпретации произведений современных арт-практик, сферы и опыт взаимодействия искусства и арт-терапии", - рассказали в пресс-службе.

В конференции примут участие свыше 180 ученых из восьми стран мира: Армении, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Китая, Польши, России, Узбекистана.

Организатор форума - факультет эстетического образования БГПУ.-0-