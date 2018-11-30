Более 18,7 тыс. человек уже проголосовали при выборе туристического бренда Беларуси

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 18,7 тыс. человек уже проголосовали в конкурсе по выбору туристического бренда Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Национального агентства по туризму (НАТ) Елена Лихимович.

На сайте НАТ продолжается голосование по выбору концепции туристического бренда Беларуси, представлены 17 вариантов. Голосование на сайте продлится до 16 декабря.

"С концепцией туристического бренда нужно определиться до конца нынешнего года. Это сделает экспертный совет с учетом результатов народного голосования на сайте Нацагентства по туризму. Затем выбранный вариант будет дорабатываться, создадут брендбук", - рассказала Елена Лихимович.

Лидеры рейтинга в процессе голосования меняются, поэтому какую концепцию назовут лучшей, говорить рано, до 16 декабря ситуация может кардинально поменяться, отмечают в НАТ.

Туристические бренды имеют более чем 140 стран.-0-