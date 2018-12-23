Более 190 легковых авто ожидают очереди на выезд в Литву

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 190 легковых автомобилей ожидают очереди на выезд в Литву, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайте Госпогранкомитета.

По данным на 16.00 23 декабря, на белорусско-литовской границе больше всего машин в пунктах пропуска "Котловка" (более 80) и "Лоша" (свыше 70), в "Каменном Логе" - более 40 авто. На польском направлении небольшая очередь отмечается только в пункте пропуска "Брест" (более 20 машин), на латвийском - в пункте пропуска "Урбаны" (более 40).

Что касается грузовиков, то напряженная ситуация отмечается на въезде в Беларусь. В пункте пропуска "Григоровщина" стоит более 100 фур, в "Урбанах" - свыше 170, "Бенякони" - более 190, "Привалке" - более 30, "Брузгах" - более 200, "Берестовице" - более 110, "Козловичах" - более 20 фур.

В Госпогранкомитете отмечают, что очереди на границе традиционно увеличиваются в предновогодний сезон.-0-