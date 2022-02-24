24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 190 международных наблюдателей аккредитованы для работы на референдуме, заявил председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко во время встречи с главой Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств, заместителем председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Ильхомом Нематовым, передает корреспондент БЕЛТА.
"На сегодняшний момент аккредитованы 194 международных наблюдателя, - сказал Игорь Карпенко. - 22 международных наблюдателя представляют Австрию, ФРГ, Испанию, Италию, Литву, Сербию, Украину, Эстонию. То есть достаточно широкий спектр стран, из которых тоже по приглашению МИД приедут наблюдатели".
Глава ЦИК добавил, что также аккредитованы 44 тыс. национальных наблюдателей.
Досрочное голосование проходит по 26 февраля включительно. Участки для голосования открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно.-0-