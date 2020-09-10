Более 2 млн билетов купили с начала года через терминалы самообслуживания БЖД

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 млн билетов приобретено с начала года через терминалы самообслуживания БЖД, сообщили БЕЛТА пресс-центре Белорусской железной дороги.

"БЖД продолжает развивать безбумажные технологии и дистанционные сервисы, стремится сделать их максимально простыми и удобными. Пример тому - терминалы самообслуживания, предназначенные для самостоятельного оформления проездных документов на поезда региональных линий экономкласса и городских линий. В январе - августе с использованием этих терминалов оформили 2,107 млн билетов", - отметили в пресс-центре.

В настоящее время на станциях и остановочных пунктах Белорусской железной дороги установлено 161 устройство самообслуживания, в том числе 70 терминалов нового типа - с возможностью оплаты наличными и выдачи сдачи, а также с использованием карточек (в том числе бесконтактных) банков резидентов и нерезидентов Беларуси. На устройствах нового типа можно оформить билеты на трех языках: белорусском, русском и английском.

В декабре БЖД планирует ввести в эксплуатацию еще 27 терминалов. В частности, они появятся на вокзалах станций Гомель, Могилев, Барановичи-Полесские, Бобруйск, Жлобин, Осиповичи, Витебск и Пинск.-0-