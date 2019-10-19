Более 2 млн человек заполнили анкету переписи на интернет-портале

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 2 млн 24 тыс. человек заполнили анкету переписи населения на интернет-портале Белстата. Это 42% от общего числа переписавшихся, подвела промежуточные итоги кампании председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева в интервью на канале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

18 октября завершилась интернет-перепись населения. По данным на утро 19 октября, самыми активными и ответственными на этом этапе, по словам Инны Медведевой, стали женщины(65%).

Всего же к масштабной кампании подключились более 5 млн человек. "С самого начала белорусы активно отозвались на призыв, до такой степени, что не выдержал наш портал. Но нам удалось восстановить его работу в течение трех часов и далее все шло без сбоев. При этом самыми высокими по нагрузке были последние три дня. Мы благодарны всем, кто прошел интернет-перепись, и приглашаем остальных подключиться", - рассказала Инна Медведева.

Перепись населения выходит на финишную прямую. Сейчас сверяются адреса, по которым необходимо будет пройти переписчикам. Этот этап начнется с понедельника 21 октября.

Принять участие в переписи по-прежнему можно на стационарных участках. По всей стране работает около 650 пунктов.

Собранная во время третьей переписи населения Беларуси информация - своеобразный срез и фактическая демографическая картина страны. Она может послужить для корректировки дорожных карт масштабных госпрограмм, социальных и инфраструктурных проектов как в целом по стране, так и в отдельных регионах, отдельно взятых населенных пунктах.-0-