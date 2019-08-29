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29 августа 2019, 12:43

Более 2 тыс. детей из Беларуси и России пройдут оздоровление за счет союзного бюджета

Фото из архива
Фото из архива

29 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. За счет средств бюджета Союзного государства до конца года оздоровление пройдут более 2 тыс. детей из регионов Беларуси и России, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

С 2002 года Постоянным комитетом совместно с Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Беларуси и администрациями субъектов России реализуется мероприятие по организации лечения и оздоровления детей из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. "Выбор лечебно-оздоровительных организаций проводится на конкурсной основе, - отметили в Посткоме. - Победителями открытого конкурса в 2019 году стали три белорусские и две российские лечебно-оздоровительные организации. Более 2 тыс. детей отдохнут в Брестской, Витебской, Минской областях Беларуси, в Краснодарском и Ставропольском краях России".

Помимо лечебно-оздоровительных мероприятий во всех санаториях для детей разработана специальная культурно-образовательная программа, проводятся мероприятия по союзной тематике, в том числе и День Союзного государства. В частности, 6 сентября он пройдет в белорусском детском оздоровительном центре "Жемчужина". "Этот детский реабилитационно-оздоровительный центр неоднократно становился победителем конкурса, проводимого Постоянным комитетом Союзного государства, и принимал у себя по союзным путевкам не только белорусских, но и российских детей, - подчеркнули в Посткоме. - Программа Дня Союзного государства разнообразна и включает в себя большое количество тематических и развлекательных мероприятий, в которых наряду с участниками совместных белорусско-российских смен примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства".-0-

Теги
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