Более 2 тыс. новых разработок планируется создать по госпрограммам до 2025 года

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По государственным научно-техническим программам (ГНТП) на 2021-2025 годы планируется создать более 2 тыс. новшеств, в том числе более 140 наименований машин и оборудования, 150 технологических процессов и около 50 новых материалов и веществ. Об этом рассказал сегодня на заседании коллегии Государственного комитета по науке и технологиям председатель ГКНТ Александр Шумилин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе комитета.

По его словам, планируемый объем финансирования ГНТП превысит Br500 млн. По заданиям программ предполагается выпустить продукции не менее чем на Br3,5 млрд и порядка 20% от всего объема поставить на экспорт. "Продукция, создаваемая по государственным научно-техническим программам, является импортозамещающей и экспортно ориентированной, что будет способствовать развитию экономики и повышению ее экспортного потенциала", - подчеркнул Александр Шумилин.

Он также отметил, что в проект постановления Совета Министров "О перечнях государственных и региональных научно-технических программ на 2021-2025 годы" включено 14 ГНТП и одна региональная научно-техническая программа по шести приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности, которые утверждены указом от 7 мая 2020 года №156.

За 2016 - первое полугодие 2020 года по государственным научно-техническим программам на предприятиях с использованием новых технологий создано 25 новых производств и модернизировано 33 действующих. Коэффициент эффективности научно-технических программ составил 8,9.-0-