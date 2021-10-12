Более 2 тыс. обращений поступило на инфолинию по вопросам экологии "Зеленый телефон"

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 12 октября 2021
Минск Ясно +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:08 Хоккеисты минского "Динамо" обыграли "Кунлунь" в матче чемпионата КХЛ Спорт
21:54 Конференция "Университетоведение" пройдет 14 октября в Минске Регионы
21:47 ФОТОФАКТ: Заготовка клюквы в Могилевской области Регионы
21:45 Полнокупольные фильмы из 24 стран покажут в столичном планетарии 14-17 октября Афиша
21:29 Около 30 тематических акций состоится в БГУ в Родительский месяц Общество
21:02 Более 2 тыс. обращений поступило на инфолинию по вопросам экологии "Зеленый телефон" Общество
20:58 Nanoracks запустила с МКС три спутника на околоземную орбиту Технологии
20:44 Брестский театр кукол приедет с гастролями в Витебск Культура
20:32 Минздрав разработал рекомендации по вакцинации от COVID для беременных и кормящих женщин Общество
20:03 Белорусский детский фонд поздравит мам страны 14 октября Общество
19:58 Стали известны подробности злоупотреблений сотрудников системы ООН в Беларуси Политика
19:45 Дорожную разметку в Минске ночью будут наносить на 10 участках Регионы
19:35 Какая ответственность грозит нарушителям масочного режима Общество
19:31 Минобороны Кувейта разрешило женщинам служить в армии В мире
19:19 Гончарова: БРСМ формирует у молодежи позитивное отношение к семейным ценностям Общество
19:11 В столице Сомали прогремел взрыв, есть погибшие В мире
19:10 После прививки от коронавируса иммунитет долго восстанавливается? Спросили у врача Ссылки на БелТА Плюс
19:08 Возможности досрочного использования семейного капитала расширены Президент
19:02 COVID-19 может провоцировать развитие ревматических заболеваний Общество
18:47 Беларусь и Египет рассматривают варианты взаимной экспортной поддержки Экономика
18:40 Три награды завоевали белорусы в финале проекта "100 идей для СНГ" в Армении Общество
18:40 Роды с "короной", 11-летняя мама и перекур ценою в жизнь. Известный врач из Витебска о работе и личном Регионы
18:22 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 2,4 тыс. фур Общество
18:18 Совмин утвердил положение о госрегистрации стратегически важных лекарственных препаратов Общество
18:18 Налоговые органы в I полугодии предъявили к уплате более Br2,5 млн подоходного налога Экономика
18:12 Запасов угля на почти 70 электростанциях Индии осталось на четыре дня В мире
18:02 Совмин утвердил график переноса рабочих дней в 2022 году Общество
17:57 Кислородные концентраторы закуплены для больниц Гомельской и Брестской областей Регионы
17:54 В сентябре подешевели виноград и морковь, подорожали огурцы и помидоры Экономика
17:50 В Латвии невакцинированных студентов выселяют из общежитий В мире
Все новости
Все новости
Общество
12 октября 2021, 21:02

Более 2 тыс. обращений поступило на инфолинию по вопросам экологии "Зеленый телефон"

Фото из архива
Фото из архива

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За пять лет на бесплатную линию "Зеленый телефон" общественного объединения "Экодом", которая помогает людям самостоятельно решать локальные экологические проблемы, поступило 2138 обращений. Об итогах работы БЕЛТА рассказала оператор инфолинии Алена Дубовик.

"12 октября исполнилось 5 лет "Зеленому телефону" "Экодома". С 2016 года наш сервис принял 2138 обращений, а это более 190 ч телефонных разговоров, - рассказала Алена Дубовик. - Аналогичного сервиса в Беларуси пока нет".

До 2021 года "Зеленый телефон" работал как телефонная инфолиния, а начиная с этого года, принимает заявки от жителей Беларуси онлайн, в мессенджерах Telegram и Viber. Также в этом году сервис запустил новый телеграмм-бот , который упростит оказание быстрой экологической информационной помощи.

Сервис работает по следующей схеме. Оператор принимает и обрабатывает запрос по решению экопроблемы. Если вопрос ранее задавался другими абонентами и уже есть сформированный и отработанный алгоритм, то абонент оперативно получает ответ и рекомендации к действию. Если запрос уникален и раньше с подобным никто в "Зеленый телефон" не обращался, то оператор подготовит развернутый ответ по запросу, предоставит ссылки на актуальную информацию, законодательство, шаблоны документов для общения с государственными органами и другую важную информацию. При необходимости обратится к профильным экспертам. "Зеленый телефон" готов консультировать на всех этапах решения проблемы и прорабатывать дополнительные рекомендации.

Больше всего запросов за время работы сервиса было посвящено зеленым насаждениям, а именно вопросам обрезки, удаления, высадки саженцев, покосу травы, уборке листвы. За пять лет по этой теме поступило 517 сообщений.

Вторая по популярности тема - отходы и мусор, а именно вопросы сбора, переработки, а также несанкционированных свалок - 376 обращений за время работы инфолинии.

Третий по популярности запрос - информационная поддержка. Поступило 286 обращений с просьбой поделиться информацией об экологических организациях, инициативах, ссылками на мероприятия и экопроекты.

Четвертое и пятое места в топ-5 тем от абонентов "Зеленого телефона" - загрязнение воздуха (249 запросов) и этичное обращение с животными и птицами, как домашними, так и дикими (181 запрос).

Около 60% обращений на инфолинию приходит из Минска. Вопросы по решению экологических проблем интересуют и жителей областных центров. Несколько лет назад активно обращались на "Зеленый телефон" из Бреста и Гродно. В 2018 году, например, из Бреста пришло 9% обращений, а из Гродно - 5%. В этом году достаточно много запросов из Могилева и Витебска (6% и 8% соответственно). Приблизительно десятая часть всех обращений приходит из районных центров и небольших городов и сел.

За пять лет сформирована база экспертов и активистов, которые имеют большой опыт решения экологических проблем, кроме этого, с инфолинией сотрудничают юристы и специалисты в области экологического права.

Инфолиния продолжает работать и предоставлять белорусам помощь в решении экологических вопросов. Позвонить или написать можно в мессенджерах Viber или Telegram на номер +375 29 1702670 или на e-mail: greenphonehelp@gmail.com. Операторы работают по понедельникам, средам и пятницам с 10.00 до 18.00.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь обращения граждан экология
Новости рубрики Общество
Фото из архива Около 30 тематических акций состоится в БГУ в Родительский месяц
Фото из архива Минздрав разработал рекомендации по вакцинации от COVID для беременных и кормящих женщин
Фото из архива Белорусский детский фонд поздравит мам страны 14 октября
Фото из архива Какая ответственность грозит нарушителям масочного режима
Фото из архива Гончарова: БРСМ формирует у молодежи позитивное отношение к семейным ценностям
Фото из архива COVID-19 может провоцировать развитие ревматических заболеваний
Главное
Александр Лукашенко "Это сродни принятию новой Конституции". У Лукашенко обсудили корректировку Кодекса об образовании
Лукашенко назвал главное требование к системе образования
Карпенко после совещания у Президента: обновленные Кодекс об образовании и правила приема концептуально поддержаны
Макей: Беларусь рассматривает взаимодействие со странами Азии в качестве приоритета внешней политики
Топ-новости
Руководителей госорганов обязали при приеме граждан на работу запрашивать характеристики с предыдущей работы
Возможности досрочного использования семейного капитала расширены
Минздрав разработал рекомендации по вакцинации от COVID для беременных и кормящих женщин
КС оценил содержание норм закона об изменении Конституции Беларуси
Петришенко: фестивалю национальных культур необходимо придать новый импульс
МИД: требование США о закрытии генконсульства Беларуси на деле демонстрирует их заявления о "поддержке" и "заботе"
Какая ответственность грозит нарушителям масочного режима
Кочанова примет участие в Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге
Космос и радиационная безопасность: Кубрин о перспективах сотрудничества Беларуси и России
Бузовский: семья является неотъемлемой частью жизнеустройства государства
Шумилин: пассажирский транспорт в городах Беларуси планируют активно переводить на электричество
ГПК: Польша снова попыталась вытолкнуть беженцев со своей территории
Сумма помощи семьям на подготовку детей к школе в этом году составила почти Br28 млн
Председатель "Белгоспищепрома": форум Food Prom поможет выработать стратегию для улучшения продаж
В Беларуси появилась возможность сделать онлайн-страховку и получить кешбэк 10% на номер телефона
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Неделя матери в Беларуси Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.