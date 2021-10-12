Более 2 тыс. обращений поступило на инфолинию по вопросам экологии "Зеленый телефон"

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За пять лет на бесплатную линию "Зеленый телефон" общественного объединения "Экодом", которая помогает людям самостоятельно решать локальные экологические проблемы, поступило 2138 обращений. Об итогах работы БЕЛТА рассказала оператор инфолинии Алена Дубовик.

"12 октября исполнилось 5 лет "Зеленому телефону" "Экодома". С 2016 года наш сервис принял 2138 обращений, а это более 190 ч телефонных разговоров, - рассказала Алена Дубовик. - Аналогичного сервиса в Беларуси пока нет".

До 2021 года "Зеленый телефон" работал как телефонная инфолиния, а начиная с этого года, принимает заявки от жителей Беларуси онлайн, в мессенджерах Telegram и Viber. Также в этом году сервис запустил новый телеграмм-бот , который упростит оказание быстрой экологической информационной помощи.

Сервис работает по следующей схеме. Оператор принимает и обрабатывает запрос по решению экопроблемы. Если вопрос ранее задавался другими абонентами и уже есть сформированный и отработанный алгоритм, то абонент оперативно получает ответ и рекомендации к действию. Если запрос уникален и раньше с подобным никто в "Зеленый телефон" не обращался, то оператор подготовит развернутый ответ по запросу, предоставит ссылки на актуальную информацию, законодательство, шаблоны документов для общения с государственными органами и другую важную информацию. При необходимости обратится к профильным экспертам. "Зеленый телефон" готов консультировать на всех этапах решения проблемы и прорабатывать дополнительные рекомендации.

Больше всего запросов за время работы сервиса было посвящено зеленым насаждениям, а именно вопросам обрезки, удаления, высадки саженцев, покосу травы, уборке листвы. За пять лет по этой теме поступило 517 сообщений.

Вторая по популярности тема - отходы и мусор, а именно вопросы сбора, переработки, а также несанкционированных свалок - 376 обращений за время работы инфолинии.

Третий по популярности запрос - информационная поддержка. Поступило 286 обращений с просьбой поделиться информацией об экологических организациях, инициативах, ссылками на мероприятия и экопроекты.

Четвертое и пятое места в топ-5 тем от абонентов "Зеленого телефона" - загрязнение воздуха (249 запросов) и этичное обращение с животными и птицами, как домашними, так и дикими (181 запрос).

Около 60% обращений на инфолинию приходит из Минска. Вопросы по решению экологических проблем интересуют и жителей областных центров. Несколько лет назад активно обращались на "Зеленый телефон" из Бреста и Гродно. В 2018 году, например, из Бреста пришло 9% обращений, а из Гродно - 5%. В этом году достаточно много запросов из Могилева и Витебска (6% и 8% соответственно). Приблизительно десятая часть всех обращений приходит из районных центров и небольших городов и сел.

За пять лет сформирована база экспертов и активистов, которые имеют большой опыт решения экологических проблем, кроме этого, с инфолинией сотрудничают юристы и специалисты в области экологического права.

Инфолиния продолжает работать и предоставлять белорусам помощь в решении экологических вопросов. Позвонить или написать можно в мессенджерах Viber или Telegram на номер +375 29 1702670 или на e-mail: greenphonehelp@gmail.com. Операторы работают по понедельникам, средам и пятницам с 10.00 до 18.00.-0-