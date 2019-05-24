Более 2 тыс. образцов включено в банк пуповинной крови Минского НПЦ

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 тыс. образцов включено в банк стволовых клеток пуповинной крови, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая лабораторией сепарации и замораживания костного мозга Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Светла Дрык.

Банк персонального хранения существует уже девять лет. "За это время сохранено чуть более 2 тыс. образцов. Эта медицинская технология является прежде всего биологической страховкой жизни ребенка, поскольку однажды полученные стволовые клетки могут храниться десятилетиями," - сказала Светла Дрык. Вероятность того, что они подойдут брату, сестре от одних родителей, составляет 25%.

Клетки пуповинной крови могут оказаться востребованными прежде всего при гематологических, онкогематологических заболеваниях, некоторых видах онкологических патологий. Процедура их выделения, заморозки и последующее хранение происходит на платной основе, стоимость зависит от используемого метода (автоматический или ручной).

Аналогичное хранилище есть в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.-0-