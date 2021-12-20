Более 2 тыс. октябрят и пионеров поучаствовали в республиканском конкурсе игрушек "Новогодний бум"

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском Доме молодежи прошел финал конкурса игрушек "Новогодний бум", в котором приняли участие более 2 тыс. пионеров и октябрят, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель детской палаты Центрального совета БРПО Владислав Белоус.

"Пионерам и октябрятам предлагалось создать уникальную елочную игрушку с изображением талисмана белорусской пионерии - рысенком Огоньком для воспитанников социальных учреждений. Проект - логическое продолжение прошлогоднего конкурса открыток "Паштоўка Вогніку" - проходит в рамках республиканской благотворительной акции БРСМ и БРПО "Чудеса на Рождество", дополняя ее яркими красками творчества, - рассказал Владислав Белоус. - Конкурс проходил с 9 ноября по 20 декабря. В финал попали 123 творческие работы. Победителями и призерами конкурса стали 32 участника. Всего в конкурсе приняли участие более 2 тыс. пионеров и октябрят".

Помимо призовых мест учреждена дополнительная номинация "Креативное исполнение и творческий подход". "Таким образом, жюри отметило еще четыре детские работы. Имена победителей и призеров в ближайшее время будут опубликованы на официальном сайте Белорусской республиканской пионерской организации и в аккаунте "БРПО - территория детства" в социальной сети "ВКонтакте"", - добавил председатель детской палаты.

Республиканский конкурс "Новогодний бум" - инициатива детской палаты ЦС БРПО. Он направлен на стимулирование творческой инициативы членов пионерской организации, совершенствование творческих способностей учащихся, апробацию новых форм организации занятости детей для развития их самостоятельной добровольческой деятельности. Елочные игрушки победителей передадут учащимся Ганцевичской вспомогательной школы-интерната на традиционном рождественском благотворительном концерте 23 декабря.-0-

Фото БРПО