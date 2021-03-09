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09 марта 2021, 12:54

Более 20 нелегалов задержаны на белорусско-литовской границе

Фото ГПК
Фото ГПК

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 нелегалов и организатор канала миграции в Европу задержаны на белорусской границе. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"В ночь с 2 на 3 марта военнослужащими органов пограничной службы в Браславском районе пресечена попытка нарушения белорусско-литовской границы. Пограничники вблизи границы задержали группу незаконных мигрантов из 24 человек. В приграничье они прибыли на двух микроавтобусах", - рассказали в ГПК.

Задержанными оказались граждане Ирака (17 мужчин и 7 женщин в возрасте от 20 до 57 лет). Их сопровождал гражданин России, который, предположительно, является организатором канала нелегальной миграции. Водителями микроавтобусов - пособниками нарушителей - оказались двое граждан Беларуси.

При себе у задержанных имелись мобильные телефоны, продукты питания, сменная одежда. В настоящее время с ними проводится разбирательство.

За покушение на нарушение границы каждому из этих представителей ближневосточного государства грозит привлечение к административной ответственности в виде уплаты штрафа в размере до Br2900 и депортация из страны. В отношении организатора канала возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Подозреваемому грозит штраф, а также лишение свободы на срок от трех до семи лет.-0-

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