Более 20 пар молодоженов, вальс и незабываемая фотосессия… Как прошла Свадебная феерия в "Маяке Минска"

Сегодня в "Маяке Минска" на Бульваре Пикассо состоялась первая в Беларуси Свадебная феерия

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни бывал на свадьбе. А на 23 свадьбах одновременно? 21 сентября в "Маяке Минска" на Бульваре Пикассо, прямо напротив Национальной библиотеки, состоялась первая в Беларуси Свадебная феерия. Сразу 23 влюбленные пары встретились здесь, чтобы обменяться кольцами и сказать друг другу "Да!". Событие стало настоящим городским праздником семьи, наполненным любовью и романтикой. Подробности – в нашем репортаже!

Сразу 23 влюбленные пары встретились здесь, чтобы обменяться кольцами и сказать друг другу "Да!"

Праздник для минчан и гостей столицы организовал застройщик жилого комплекса – компания "Дана Холдингз". Для организации праздничной программы было задействовано event-агентство Don't Worry, а партнерами выступили: свадебный дом "Кураж", магазин мужской брендовой одежды и обуви "Пижон", отель Crowne Plaza, Diamond Princess Casino, салон красоты "Мильфей", свадебный салон "Вилия". Программу "Свадебная феерия" вел известный ведущий Артем Астровлян.

"Дана Холдингз" является крупнейшим европейским застройщиком и сегодня возводит дома во многих странах, обеспечивая новоселам все необходимое для комфортной жизни и отдыха. Поэтому проведение различных мероприятий для всей семьи стало хорошей международной традицией для компании. Так, в рамках программы "Лето на Маяке" посетителей Бульвара Пикассо каждую субботу ждали интересные активности. Большая праздничная программа традиционно готовится к Новому году и Рождеству, а накануне Пасхи проходит специальный творческий конкурс для детей.

Организатором уникального торжества выступил застройщик жилого комплекса – компания "Дана Холдингз"

А сегодня в жилом комплексе "Маяк Минска" было положено начало новой красивой и доброй традиции – Свадебной феерии! Планируется, что праздник будет проходить ежегодно и приобретет еще большие масштабы. И уже в июне на Бульваре Пикассо соберется еще больше влюбленных пар, включая молодоженов из других стран. Это будет символично и закономерно, ведь "Дана Холдингз" - международная компания!

Зарождение новой традиции поддержали и городские власти. С праздником молодоженов поздравил Антон Анатольевич Кулак, Начальник управления по архитектуре и строительству Администрации Первомайского района Минска.

С праздником молодоженов поздравил Антон Анатольевич Кулак, Начальник управления по архитектуре и строительству Администрации Первомайского района Минска

- Жилой комплекс "Маяк Минска" для столицы - уникальный. В настоящее время реализация застройки данного микрорайона практически подходит к концу. Мы видим, что получилось, – это компактный, уютный микрорайон, который развивается, в который пришли новые жители, создающие семьСегодняшнее мероприятие, посвященное бракосочетанию довольно значительного количества молодых семей, нам это показывает. И очень приятно, что застройщик – компания "Дана Холдингз" - не только выполнила свою функцию в части застройки микрорайона, но и организовывает такие мероприятия, объединяющие как жителей данного комплекса, так и жителей района, города в целом, - подчеркнул представитель Администрации Первомайского района столицы.

Всех присутствующих на Свадебной феерии приветствовал Председатель Совета директоров "Дана Холдингз" Вибор Мулич.

Председатель Совета директоров компании "Дана Холдингз" Вибор Мулич: "Мы уверены, что этот праздник станет традиционным и что в следующем году влюбленных пар будет еще больше, включая представителей из других стран Европы и мира"

- Мероприятие было инициировано компанией "Дана Холдингз" с целью поддержки института брака и семьи как основы социальных ценностей. Семейные ценности имеют огромное значение для нашей компании. Мы строим жилье, где есть все для счастливой семейной жизни. А благодаря выгодным условиям наши квартиры доступны каждому. Сегодня впервые в Беларуси прошло знаменательное событие, когда в один день, в одно время, в городе Минске проведена регистрация брака одновременно более чем для 20 пар. Мы уверены, что этот праздник станет традиционным и что в следующем году влюбленных пар будет еще больше, включая представителей из других стран Европы и мира. Мы хотим, чтобы это торжество осталось в памяти всех его участников и стало началом их счастливой семейной истории. Нашим свадебным подарком!

И все действительно было незабываемо, в духе лучших свадебных традиций: зрелищно, масштабно и - романтично! Рано утром молодые пары собрались в пространстве "Микеланджело" для подготовки – макияж, свадебные прически мастера делали прямо здесь, невесты и женихи надевали свадебные платья и костюмы.

А в 13.00 началось главное! Во время свадебной церемонии пары на уникальном подиуме, украшенном белоснежными цветочными композициями, произнесли самые важные слова и обменялись кольцами, символом бесконечной любви, а также подарили друг другу первый поцелуй уже в новом статусе мужа и жены. Праздничный антураж и романтику дня на бульваре создавали анимационные группы: девушка Пикассо, девушки в шарах, ангелы…

Во время свадебной церемонии пары произнесли самые важные слова и обменялись кольцами, символом бесконечной любви, а также подарили друг другу первый поцелуй

Праздничный антураж и романтику дня на бульваре создавали анимационные группы: девушка Пикассо, девушки в шарах, ангелы…

Какое свадебное торжество без "первого танца"? А если танцуют сразу более двадцати пар? Это настоящий бал! Кстати, подготовиться к празднику молодым парам помогал известный белорусский хореограф Роман Ковалев со своей командой.

Подготовиться к "первому танцу" молодым парам помогал известный белорусский хореограф Роман Ковалев со своей командой

Особую трогательность и искренность празднику добавило выступление детского хора Академии мюзикла "Ревю" Натальи Романовой.

Выступление детского хора Академии мюзикла "Ревю" добавило празднику особую трогательность и искренность

Не обошлось без эксклюзивного свадебного торта и запуска белоснежных голубей! И конечно, все самые красивые и романтичные моменты были запечатлены с помощью фотографий. Бульвар Пикассо превратился в настоящий фотосалон – здесь были установлены яркие праздничные декорации, на фоне которых могли сфотографироваться молодожены и гости праздника.

Не обошлось без эксклюзивного свадебного торта и белоснежных голубей!

И конечно, все самые красивые и романтичные моменты были запечатлены с помощью фотографий

Что символично, сегодня на торжестве, организованном международной компанией "Дана Холдингз", были и интернациональные пары. Среди них – Анастасия и Ясер Шариф.

Анастасия и Ясер Шариф: "Решили поучаствовать, потому что это очень необычно и хорошая мотивация для остальных"

- Сегодня день рождения нашей семьи, который запомнится навсегда. Спасибо всем, кто сегодня нас поддерживал, и организаторам! Это невероятно, такой праздник, мы к нему очень долго готовились. Решили поучаствовать, потому что это очень необычно и хорошая мотивация для остальных: что жениться - это не так сложно, главное - это взаимопонимание, взаимоуважение. Все получилось очень классно, несмотря на погоду, просто нет слов. Больше всего запомнилась регистрация – это самое яркое воспоминание, и конечно, наш танец, - поделились эмоциями молодожены.

Сергей и Анастасия Удонины прочли информацию о предстоящей Свадебной феерии в Инстаграме. И заинтересовались.

Сергей и Анастасия Удонины: "Конечно, такой праздник запомнится надолго!"

- Это очень интересный проект, захотелось попробовать, вместе со всеми почувствовать эту атмосферу. Конечно, такой праздник запомнится надолго. Тем более нам вручили такой подарок на память – сердца с нашими именами - будем смотреть и радоваться. Немного солнышка не хватило, но говорят, если идет дождь - это к деньгам и счастью! Молодцы организаторы, все хорошо сделали сегодня, все для пар молодых, все для свадеб. Может, и мы в перспективе себе здесь присмотрим квартиру!

А вот следующим молодоженам - Артуру и Анастасии Зарембовским - повезло особенно. Квартира в доме "Микеланджело" жилого комплекса "Маяк Минска" стала их свадебным подарком от родителей. Поэтому сразу после церемонии ребята отправились знакомиться со своим жильем.

Артур и Анастасия Зарембовские: "Квартира для нас - это очень неожиданный подарок, и безумно приятно получить такой вид из окна. В этом районе есть все для комфортной семейной жизни!"

Говорят, первое впечатление решает все, и в случае с "Микеланджело" оно было самым приятным. Артура и Анастасию встретило светлое лобби, как в пятизвездочном отеле. Бесшумный лифт в мгновение ока доставил на нужный этаж. И вот оно – их первое семейное гнездышко!

Осмотрев просторное жилье свободной планировки, новоиспеченные супруги не удержались и, несмотря на дождь, отправились на террасу, а вид оттуда открывался действительно шикарный – прямо на Национальную библиотеку!

- Это очень неожиданный подарок, и безумно приятно получить такой вид из окна. А терраса - это очень большой сюрприз и огромная неожиданность. Тут очень хорошо диванчики будет поставить, может быть, маленький садик из вечнозеленых цветов, чтобы всегда радовал нас, - была в восторге Анастасия.

Артур как глава семьи дополнил эмоции супруги практичными рассуждениями.

- Мне нравится инфраструктура данного района, она очень развита, есть торговый центр рядом. Мы планируем пополнение семьи, и мне нравится, что здесь есть и школа, и детский садик. И это центр. Что касается месторасположения, для нас это очень практично. Подарок шикарный, конечно!

Впечатлил ребят и сегодняшних праздник.

- Вы знаете, такого мероприятия, как это, никогда еще в Беларуси не было. И мне очень нравится, что "Дана Холдингз" постоянно проводит такие мероприятия в жилом комплексе "Маяк Минска", - выразил общее мнение Артур.

Словом, впечатления у всех присутствующих сегодня на Свадебной феерии остались действительно незабываемые! Причем для многих эта прогулка по Бульвару Пикассо в кругу друзей и близких стала еще и возможностью лучше познакомиться с самым современным жилым комплексом столицы. И получить консультацию в офисе продаж "Дана Холдингз", который находится на первом этаже здания Dana Center и работает без выходных.

Ведь сегодня еще есть возможность приобрести недвижимость в красивейших домах жилого комплекса - "Микеланджело" и "Рафаэль" - с особым уровнем комфорта и потрясающими видами из окон. Новоселов ждут просторное дизайнерское лобби, свободная планировка квартир, панорамное остекление, бесшумный скоростной лифт, удобная парковка. Особое предложение – квартиры с собственными террасами и полной внутренней отделкой!

Красивейшие дома жилого комплекса "Маяк Минска" - "Микеланджело" и "Рафаэль"

Уникальный дизайн просторных и светлых лобби с санитарной комнатой с пеленальным столом — это визитная карточка всех домов "Маяка Минска"

Террасы позволяют наслаждаться видом и на Национальную библиотеку и на парковую зону Слепянской водной системы

О преимуществах всего комплекса "Маяк Минска" хорошо известно. Это и удобное расположение: рядом с главным проспектом столицы и станцией метро "Восток", прямо у Национальной библиотеки и парковой зоны Слепянской водной системы. И развитая социальная инфраструктура, которая включает суперсовременную школу, детские сады, кружки и студии, многочисленные магазины, объекты общественного питания и сервиса, парковочные места для автомобилей. Безусловно, это самый большой в стране торгово-развлекательный центр Dana Mall, а также современный бизнес-центр класса А – Dana Center.

Вид на жилой комплекс "Маяк Минска" со стороны Национальной библиотеки

Крупнейший в Беларуси торгово-развлекательный центр Dana Mall - рай для приятного шопинга и самых разнообразных развлечений

В состав многофункционального комплекса "Маяк Минска" входит бизнес-центр Dana Center - идеальное место для ведения успешного бизнеса

И конечно, не будем забывать о таких, уже знаменитых, объектах жилого комплекса, как уникальный мультимедийный фонтан "Дана Танец" и красивейший пешеходный Бульвар Пикассо, которые придают жилому комплексу особую атмосферу и европейский стиль. Именно поэтому "Маяк Минска" регулярно становится местом для проведения самых разных мероприятий и фестивалей.

Знаменитая достопримечательность Минска – фонтан "Дана Танец"

Красивейшая пешеходная улица города Бульвар Пикассо

Так что если вы мечтали приобрести квартиру в самом современном жилом комплексе прямо напротив Национальной библиотеки – это именно ваш вариант! Ведь застройщик комплекса компания "Дана Холдингз" предлагает покупателям самые выгодные и разнообразные варианты приобретения жилых и коммерческих помещений.

Приобрести жилые и коммерческие помещения комплекса "Маяк Минска" можно в рассрочку от застройщика на срок до 5 лет - без процентов и переплат. Можно воспользоваться партнерскими кредитными программами и получить кредит на 90% стоимости квартиры на срок до 20 лет, при этом в первый год процентная ставка составит только 5,49% годовых. А приобретая недвижимость за собственные средства, покупатель получает существенную скидку.

Выбирайте свой вариант недвижимости и свои индивидуальные условия оплаты - кредит, рассрочка, собственные средства. И приходите в офис "Дана Холдингз". Покупку квартиры можно оформить буквально за один день – и выйти из офиса уже с договором на новую квартиру!

Телефоны:

7675+375 17 269−32−90+375 17 39−39−465

bir.by

Ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00.

Адрес: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Добро пожаловать домой!

Размещение рекламы на БЕЛТА