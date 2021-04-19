Более 20 случаев предъявления на границе поддельных командировочных зафиксировано с начала года

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года на разных участках границы зафиксировано более 20 случаев предъявления поддельных командировочных удостоверений. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"В последнее время участились попытки незаконного пересечения границы с фальшивыми командировочным удостоверениями. Граждане предъявляют такие документы как при выезде из Беларуси в качестве основания для пересечения границы, так и при возвращении в страну, чтобы избежать нахождения в самоизоляции. Такая находчивость для четверых граждан Беларуси обернулась уголовной ответственностью", - отметили в ГПК.

Семейная пара из Бреста, возвращаясь 8 апреля в Беларусь из столицы Турции авиарейсом Стамбул - Минск, предъявила пограничникам поддельные командировочные удостоверения, предоставленные туристической компанией. В итоге возбуждены уголовные дела в отношении не только супругов, использовавших фальшивые документы, но и двух должностных лиц турфирмы, которые оформили и незаконно выдали те самые командировочные.

С начала года на разных участках границы зафиксировано более 20 случаев предъявления поддельных командировочных удостоверений и иных документов для выезда из Беларуси в нарушение ограничений, предусмотренных постановлением Совета Министров от 30 октября 2020 года №624 "О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания".

Максимальная ответственность за подделку, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков предполагает лишение свободы до пяти лет, а за служебный подлог - лишение свободы до трех лет.

"Напоминаем, подробная информация о пересечении белорусской границы в период COVID-19 собрана в специальном разделе нашего интернет-портала", - добавили в ГПК.-0-