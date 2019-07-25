Более 20 смартфонов Samsung стали дешевле в салонах и интернет-магазине МТС

В сети салонов и интернет-магазине МТС обрушились цены на огромное количество смартфонов Samsung. У некоторых моделей уменьшились только платежи при покупке в рассрочку, большинство же подешевели по всем фронтам.

Больше всего снизилась цена на Samsung Galaxy Note 9 с 512 Гб и Samsung Galaxy S9+ c 256 Гб внутренней памяти: теперь они стоят на 300 и 260 рублей дешевле.

Samsung Galaxy Note 9 – представитель практически уникального класса "стилусофонов". Его "умный" стилус S Pen различает свыше 4 тысяч уровней нажатия и благодаря поддержке Bluetooth позволяет удаленно управлять различными функциями смартфона. Экран с диагональю 6,4 дюйма поддерживает высокодетализированное разрешение Quad HD+. Интеллектуальная двойная камера берет не количеством пикселей, а феноменальным качеством съемки. Сверхмощный чип Exynos 9810 и 8 Гб оперативной памяти позволяют забыть о проблемах с производительностью.

Новая цена на Samsung Galaxy Note 9 составляет 2699 рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год уменьшился до 245,36 рублей, а по рассрочке на 2 года – до 117,34 рублей.

Samsung Galaxy S9+ впечатляет премиальным дизайном, потрясающими фотовозможностями и мощной технологической начинкой. Главная двойная камера позволяет получать яркие и четкие снимки как днем, так и ночью. Экран с диагональю 6,2 дюйма также поддерживает разрешение Quad HD+. Технология дополненной реальности позволит создать анимированную копию, максимально похожую на владельца смартофона, которую он сможет затем использовать в качестве эмоджи во время сетевого общения с друзьями. Процессор Exynos 9810 и 6 Гб оперативной памяти дают возможность с комфортом пользоваться самыми требовательными к ресурсам приложениями.

Смартфон подешевел до 1999 рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год уменьшился до 181,72 рублей, а по рассрочке на 2 года – до 86,91 рублей.

Полный список подешевевших смартфонов можно посмотреть на сайте компании МТС .

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