Более 20 т дезраствора и тысячи масок: на МАЗе рассказали о мерах профилактики коронавируса

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Непростая эпидемиологическая ситуация в Беларуси существенно не повлияла на Минский автомобильный завод. Предприятие работает в штатном режиме, принимаются все необходимые меры для защиты сотрудников - в этом убедились корреспонденты БЕЛТА.

По словам председателя первичной профсоюзной организации ОАО "МАЗ" Валерия Курсевича, в последнее время предприятие не обделено заказами - ни одна производственная линия не простаивает без работы. "Основная ценность на предприятии - люди, поэтому все проводимые мероприятия направлены на обеспечение безопасных условий труда", - подчеркнул он.

В конце каждый смены проводится дезобработка всех помещений - рабочих линий, комнат для переодевания, гардеробных помещений, мест общего пользования, проходных, кабинетов. Во всех структурных подразделениях установлено более 500 дозаторов с антисептиком. Закуплены средства индивидуальной защиты, концентрированный дезраствор, с помощью которого можно приготовить более 20 т вещества для обработки, созданы специальные бригады и для них приобретено 120 единиц специального оборудования для дезинфекции. На территории холдинга увеличили количество влажных уборок до 3-5 раз за смену. В административных зданиях тщательно обрабатывают каждый кабинет с 18 до 24 часов ежедневно.

В здравпунктах ведется прием людей старшего поколения - их осматривают, выписывают рецепты, чтобы исключить для работников посещение поликлиник по месту жительства. Большинство автозаводцев пожилого возраста с хроническими заболеваниями уже в первые дни таких приемов обратились в здравпункты. У работников с помощью пирометров измеряют температуру тела. Сотрудника, пришедшего на работу с симптомами заболевания и повышенной температурой, сразу направляют в медсанчасть предприятия, чтобы его осмотрели специалисты.

Для дополнительного информирования на информационных стендах размещены рекомендации Министерства здравоохранения. Они содержат основные профилактические правила по снижению риска инфицирования респираторными инфекциями, в том числе COVID-19.

"Это основные методы, хотя планируем внедрять и другие меры защиты. Наши работники не подвержены панике, что способствует спокойной планомерной работе. А ежедневная и ежеминутная плановая работа по обеспечению всеми необходимыми средствами защиты и дезинфекции на предприятии продолжается", - заметил Валерий Курсевич.

Завод закупил около 28 тыс. масок, которые раздали всем работникам. На прошлой неделе цех по пошиву спецодежды временно перепрофилировали под производство одноразовых трехслойных масок с высокой степенью защиты. Их пока планируют отшивать исключительно для нужд сотрудников холдинга. На предприятие 9 апреля завезли ткань спанбонд производства ОАО "СветлогорскХимволокно" плотностью 40 г/кв.м и уже на следующий день приступили к работе. В цехе маски изготавливают 25 швей. В первые дни за смену выпускали около 2,5 тыс. штук. "Прежде чем нарастить объем производства, некоторое время займет отработка технологического процесса. После этого количество пошитых масок будет увеличиваться с каждым днем. Планируем выйти на показатели до 5 тыс. в смену. Если не будет сбоев с поставками, нарастим производство. В месяц наши ресурсы позволяют выпускать около 150 тыс. масок. В планах также расширить штат и набрать еще около 50 швей, чтобы перейти на двухсменный режим работы", - рассказала начальник швейного цеха Нина Мартыненко.

Всего на предприятии работают более 14 тыс. сотрудников. У шестерых из них выявлено заражение коронавирусной инфекцией. Когда диагноз подтвердился, они уже находились либо на больничном, либо в больнице. Работники, чаще всего контактировавшие с заболевшими, были отправлены на самоизоляцию. "Еще до принятия нормативных актов об оформлении больничных для таких категорий граждан на предприятии для самоизолированных сохранили среднюю заработную плату по основному месту работы. Мы постоянно поддерживаем связь с людьми, которые находится сейчас в лечебных учреждениях, укрепляем их боевой дух. Болезнь в основном протекает у них в легкой форме. Надеемся, что уже в скором времени их выпишут", - заключил Валерий Курсевич.-0-

Фото Рамиля Насибулина