Более 20 тыс. человек искали работу на электронных ярмарках вакансий по всей Беларуси

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все регионы Беларуси с 20 по 29 ноября приняли участие в электронной ярмарке вакансий, организованной на единой информационной площадке. Более 20 тыс. человек искали на этом ресурсе работу, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"На единой информационной площадке http://e-vacancy.by двадцать один регион республики провел электронные ярмарки вакансий. В них приняли участие 88 нанимателей республики, заявившие около 3 тыс. вакансий.

За эти дни около 500 соискателей в интерактивном режиме пообщались с потенциальными нанимателями. В целом электронный ресурс посетили более 20,5 тыс. человек. Самыми активными посетителями были граждане в возрасте от 25 до 34 лет - 37%", - подвели итоги в Минтруда и соцзащиты.

Все вакансии, заявленные и не заполненные нанимателями во время ярмарки, доступны для просмотра в общереспубликанском банке вакансий www.gsz.gov.by. То есть они по прежнему актуальны для соискателей.

Проведение службами занятости электронных ярмарок вакансий станет постоянной формой работы по оказанию гражданам содействия в трудоустройстве, заключили в министерстве.-0-