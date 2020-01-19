Более 20 тыс. пионеров Гомельской области приняли участие в интеллектуальном квизе на спортивную тему

19 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В интеллектуальном квизе на спортивную тематику приняли участие более 20 тыс. пионеров Гомельской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации БРПО Артем Карпенко по итогам регионального тура.

Дружинный, районный и областные этапы интеллектуально-развлекательной игры "Пионерский квиз" объединили более 20 тыс. пионеров юго-восточного региона страны. В областном туре встретились 25 команд из каждого района. В этом году квиз был посвящен спортивной тематике. "И это не случайно: в ушедшем 2019 году только ленивый не присоединился так или иначе к масштабным спортивным событиям, которые проходили в стране. Добавили медалей в копилку наград белорусов II Европейские игры, прошедшие в столице. Глава государства неоднократно указывал на то, что спорт для белорусов является частью идеологии страны", - отметил Артем Карпенко. По мнению председателя областной организации БРПО, важно, чтобы молодежь знала тех, кто представляет республику на международных спортивных аренах, видела, как развивается спорт в Беларуси.

"Во многом именно интеллектуальные игры позволяют расширить кругозор юных белорусов, лучше узнать героев современности и легенд спорта. Региональное интеллектуальное первенство юных знатоков доказало это", - подчеркнул Артем Карпенко.

Спортивный квиз состоял из шести блоков и риск-тура. Организаторы составляли вопросы так, чтобы затронуть не только профессиональную деятельность спортивных кумиров, но и их творческие способности, хобби.

Отвечая на вопросы о II Европейских играх, ребята вспомнили об атмосфере состязаний, о песне в их честь, прозвучавшей на многих иностранных языках, о символе игр "папараць-кветке", которая повторила колористику олимпийских колец. Не обошли вниманием и еще один символ - лисенка Лесика, изучив показания на его фитнес-браслете после поисков заветного цветка.

В риск-туре пионеры самостоятельно оценивали свои знания. Основываясь на спортивных принципах честности и справедливости, им нужно было самим выставить себе баллы.

По итогам квиза в тройку лидеров области вошли команда "Повелители времени" из мозырской гимназии имени Я.Купалы, команда "Бумеранг" житковичской средней школы №2 имени А.Головача и команда "Патриот" средней школы №8 Гомеля.

"Спортивный сезон квиза позволил подытожить результаты прошедших II Европейских игр и настроить ребят на будущий чемпионат мира по хоккею 2021 года", - резюмировал Артем Карпенко.-0-