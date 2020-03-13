Более 20% выпускников БГУИР распределят в компании-резиденты ПВТ

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году более 20% выпускников Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники распределят в компании-резиденты ПВТ, сообщил ректор вуза Вадим Богуш во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Если говорить о том, куда распределяются выпускники, то это широкий спектр предприятий как государственной, так и частной формы собственности. Более 20% выпуска этого года уйдет в компании-резиденты ПВТ", - сказал Вадим Богуш.

По его словам, места предусмотрены не только для трудоустройства выпускников, подлежащих распределению. Есть и дополнительные заявки, которые остались неудовлетворенными, их накапливают и предлагают выпускникам, обучавшимся на платной основе.

В целом выпускники БГУИР не испытывают каких-либо сложностей с поиском рабочего места, особенно те, кто имеет высокие показатели в учебе, отметил ректор. Распределение по вузу достигает 100%. "А в цифрах - это более 1,3 тыс. выпускников, которые уже сейчас знают, где они будут работать. Все наши выпускники, которые должны быть трудоустроены в порядке распределения, обеспечены первым рабочим местом", - добавил Вадим Богуш.

Процесс распределения в вузе начинается в ноябре-декабре. Это связано с планированием преддипломной практики и выполнением дипломного проекта или работы. Выпускники взаимодействуют непосредственно с теми руководителями предприятий или организаций, где они потом будут востребованы в качестве молодых специалистов. При этом тема диплома связана с их будущими обязанностями.-0-

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