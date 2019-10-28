Более 200 брендов было представлено на первой в Беларуси выставке "МирЗоо"

Как сообщили БЕЛТА организаторы, проходившая с 25 по 27 октября в минском Футбольном манеже выставка объединила производителей и поставщиков товаров и услуг для домашних и декоративных животных, в том числе ветеринарные клиники и аптеки, зоомагазины, грумеров, кинологов и фелинологов, заводчиков, а также зоозащитные организации. Выставка проходила в формате дог-френдли, поэтому посетить ее можно было со своими питомцами.

Главная задача организаторов заключалась в повышении социальной ответственности перед животными, формировании культуры содержания питомцев и ухода за ними. Поэтому на мероприятии состоялось множество семинаров, лекций и мастер-классов от отечественных и зарубежных экспертов. Особое внимание было уделено профилактике и лечению заболеваний домашних животных: опытом поделились представители ветеринарных клиник. На месте можно было получить бесплатные консультации и ценные советы специалистов.

Общемировые тренды в отрасли, состояние и перспективы белорусской зооиндустрии обсудили отечественные и зарубежные участники бизнес-блока.

На выставке работали различные интерактивные площадки. Свои двери распахнули рестораны для питомцев, прошел кулинарный баттл кормов, были организованы виртуальные путешествия в центр разработки питания для домашних животных, курсы "Золотой хозяин", фестиваль креативного груминга, танцы с собачками, показы модной одежды для питомцев и многое другое. Мероприятие было организовано белорусской выставочной компанией ООО "ЭкспоСистемс". Сайт выставки в интернете www.mirzoo.by.

Информационный партнер выставки - Белорусское телеграфное агентство (БелТА)