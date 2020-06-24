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24 июня 2020, 11:09

Более 200 человек уже обратились на горячую линию Минтруда по вопросам незаконных увольнений

Фото из архива
Фото из архива

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты и Департамент государственной инспекции труда с 11 июня организовали работу горячей телефонной линии по вопросам незаконных увольнений работников. За прошедшее время (по 23 июня) на нее уже обратились 212 человек, сообщили БЕЛТА в Минтруда.

Тематика обращений разная, отметили в министерстве. 92 человека (45%) задавали вопросы по состоявшемуся увольнению, 100 человек (51%) позвонили для получения консультаций по применению норм трудового законодательства. "Работники также обращались на горячую линию для получения содействия по отмене намечаемого увольнения и сохранения места работы, решения вопросов по выплате окончательного расчета при увольнении, по предоставлению трудового отпуска и другим. Все поступившие обращения проанализированы, - добавили в Минтруда. - Итоги двухнедельной работы линии показывают, что наниматели в основном соблюдают трудовое законодательство при увольнении работников, применяя предоставленные им по закону полномочия".

В частности, в отношении обратившихся на горячую линию работников наниматели применяли законные основания увольнения, предусмотренные Трудовым кодексом. Это истечение срока действия срочного трудового договора (контракта) - 35 человек (38%); по соглашению сторон - 26 человек (28%); увольнение по инициативе нанимателя за совершение дисциплинарного проступка - 13 человек (14%); отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда - 8 человек (9%).

Некоторые обратившиеся работники увольнялись по причинам ликвидации организации, сокращения численности (штата), в связи с непрохождением испытательного срока, невозможностью продолжать работу по состоянию здоровья.

Анализ обстоятельств увольнения по истечении срока действия контракта показал, что требования законодательства наниматели в основном соблюдают. Трудовой кодекс дает право нанимателю прекращать трудовые отношения с работником на основании: если на данного работника не распространяются гарантии по продлению, заключению нового контракта, установленные статьей 261-5 Трудового кодекса; если в коллективном договоре организации не предусмотрены дополнительные гарантии работникам по продлению контрактов. Указанные категории граждан на горячую линию по причине непродления контрактов не обращались.

Вместе с тем в одном случае установлено нарушение нанимателем сроков предупреждения работника о прекращении с ним трудовых отношений по истечении срока действия контракта. Вместо предусмотренного законодательством срока в один месяц работник был уведомлен об увольнении за 11 дней. Согласно разъяснению Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, такого рода нарушение порядка увольнения не влечет за собой восстановление работника на работе. Но должностные лица нанимателя будут привлечены к административной ответственности. В настоящее время Департамент госинспекции труда начал административный процесс в отношении должностных лиц ТДУП "Торговый дом "Лагуна" города Барановичи.

"Особое внимание уделяется вопросу увольнения по соглашению сторон. По закону в этом случае трудовые отношения могут быть прекращены в любое время. Главным условием является желание сделать это двух сторон - нанимателя и работника. Вместе с тем звонки граждан на горячую линию говорят о том, что в отдельных случаях наниматели могут злоупотреблять своим положением и фактически принуждают работников соглашаться с увольнением. Такая ситуация недопустима. Поэтому все случаи обративших граждан, уволенных по соглашению сторон, взяты на контроль для изучения обстоятельств увольнения", - подчеркнули в Минтруда.

Во время работы горячей линии оказывается помощь гражданам в сохранении трудовых отношений с нанимателями. Так, в отношении 6 обратившихся работников наниматели после консультаций со специалистами Минтруда и Департамента госинспекции труда пересмотрели свои решения об увольнении (ОАО "Могилевхлебопродукт", ОАО "Гродненский мясокомбинат", ООО "Зона Логистики Групп", строительно-монтажный трест №40).

Обращение на горячую линию помогло молодому специалисту вернуться на прежнее место работы, с которого он был уволен в апреле текущего года за прогул. Наниматель (ОАО "Маслаки") принял во внимание желание работника вернуться. Трудовой договор между ними заключен 19 июня 2020 года.

Принимаются меры по обеспечению гарантий в области оплаты труда. Обеспечена выплата заработной платы работникам санатория "Подъельники" (город Узда, Минская область), произведен окончательный расчет при увольнении работников в ООО "СофтКорп" (Минск).-0-

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