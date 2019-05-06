Более 200 делегатов из стран СНГ соберет форум творческой и научной интеллигенции в Ашхабаде

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIV Форум творческой и научной интеллигенции стран СНГ пройдет 15-16 мая в Ашхабаде (Туркменистан). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ (МФГС).

Участие в форуме примут более 200 делегатов из Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. Его тема - "Общее гуманитарное пространство Содружества: диалог в сфере культуры, науки, образования".

На пленарных заседаниях и в профильных секциях деятели науки, образования и искусства обсудят различные аспекты профессионального взаимодействия: новые форматы сотрудничества в сфере образования, преемственность и инновации в работе с молодежью, формирование межкультурного диалога. Проблемы продвижения книги и чтения будут в центре особого внимания делегатов в связи с проходящим в СНГ Годом Книги. Центральная панельная дискуссия "Туркменистан - сердце Великого Шелкового пути" будет посвящена евразийскому сотрудничеству в гуманитарной сфере. Кроме того, состоится церемония награждения лауреатов главной межгосударственной премии СНГ "Звезды Содружества".

Форум проводится при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и Министерства культуры Туркменистана.-0-