Более 200 экспертов из пяти стран обсудят вопросы современной журналистики в БГУ

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая онлайн-конференция "Журналистики 2021: состояние, проблемы, перспективы" пройдет 11-12 ноября в Белорусском государственном университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Научный форум соберет ученых из Беларуси, России, Украины, Казахстана и Китая. "С приветственными словами к участникам обратятся министр информации Беларуси Владимир Перцов и декан факультета журналистики БГУ Ольга Самусевич. Продолжит официальную часть программы пленарное заседание. Здесь с докладом "Факультет журналистики в 100-летней истории БГУ" выступит профессор БГУ Олег Слука, а тему "Медиаисследования в современной науке: от апостериорного знания к априорному" представит заведующий кафедрой медиалингвистики и редактирования факультета журналистики Виктор Ивченков", - рассказали в БГУ.

На конференции будет работать пять секций. Участники обсудят развитие журналистики в условиях цифровизации, рассмотрят способы привлечения внимания аудитории к интернет-СМИ, проанализируют медиапроцессы и продвижение рекламных услуг на сайтах. Кроме того, заявлены к обсуждению вопросы имиджелогии, онлайн-продвижения и тема популярности ТikTok в контексте делового общения. Также в рамках форума состоятся заседания двух круглых столов, затрагивающие аспекты медиалогии с точки зрения синтеза наук, а также историю аудиовизуальных СМИ. Итогом двухдневной работы станет публикация сборника научных докладов, который будет доступен в электронной библиотеке БГУ.

Организатором научного форума выступил факультет журналистики. В этом году конференция приурочена к 100-летию БГУ, 65-летию Белорусского телевидения и 95-летию Белорусского радио.-0-