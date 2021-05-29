Более 200 мероприятий подготовили активисты БРСМ ко Дню защиты детей

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 мероприятий республиканской благотворительной акции "День защиты детей с БРСМ" пройдут в регионах Беларуси с 30 мая по 5 июня, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, координатор движения "Доброе сердце" Александра Гончарова.

"Эта молодежная акция - наш ежегодный проект, приуроченный к Международному дню защиты детей. Ее неизменный символ - сердце и раскрытые ладони, которые отражают стремление молодежи Беларуси окружить заботой ребят. В этом году под патронатом волонтерского движения "Доброе сердце" добровольцы союза молодежи подготовили для воспитанников детских интернатных учреждений, домов семейного типа, детских опекунских и приемных семей, детей с ограниченными возможностями более 200 мероприятий: праздничных игровых программ, фестивалей, спортивных соревнований, тематических интерактивов. Отрадно, что наряду с традиционными формами наши ребята стараются привнести в проект новые яркие краски", - рассказала Александра Гончарова.

К примеру, 31 мая в Могилевской области волонтеры "Доброго сердца" Осиповичского районного комитета БРСМ организуют для воспитанников Ясенского детского социального приюта игровую программу и сладкий стол.

1 июня в городском парке Пинска пройдет фестиваль красок ColorFest. В городском поселке Октябрьский Гомельской области состоится забег детей и подростков на роликовых коньках. В Зельве на стадионе "Колос" запланирована спартакиада Special Olimpic 2021 для детей и подростков с ограниченными возможностями. В детском парке в Смолевичах - конкурс рисунков на асфальте, а также фестиваль дворовых игр "Классики", "Резиночки" и других. На волейбольной площадке Цнянского водохранилища в Минске состоятся соревнования по волейболу среди подростков, находящихся на учете ИДН.

5 июня активисты Новополоцкой районной организации БРСМ совместно с конным клубом "КМ Horses" организуют в парке культуры и отдыха Новополоцка для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, благотворительный проект "Волшебники двора" с катанием на лошадях, аттракционах, вручением памятных подарков и воздушных шаров.

Главная задача благотворительного проекта "День защиты детей с БРСМ" - адресная поддержка детей и детских социальных учреждений.-0-