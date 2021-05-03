Более 200 молодых исследователей примут участие в форуме "Беларусь интеллектуальная"

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 молодых исследователей примут участие в республиканском молодежном форуме "Беларусь интеллектуальная", который пройдет в Национальной академии наук Беларуси 12 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"В работе форума примут участие более 200 молодых ученых, учащихся и студентов со всех регионов Беларуси. Это победители и лауреаты республиканских и международных конкурсов, представители работающей молодежи в образовании и наукоемких сферах экономики. Цель мероприятия - обсуждение и выработка талантливой и одаренной молодежью предложений по решению широкого круга задач построения Беларуси интеллектуальной", - рассказали в пресс-службе.

Формат мероприятия включает проведение секционных панельных дискуссий по актуальным направлениям. Среди них - образование в условиях современных трансформаций, экономика высокоинтеллектуального государства и цифровые технологии в государственном управлении, развитие высокоинтеллектуального общества. По итогам форума будет принята декларация, направленная на активизацию роли и участия молодежи в решении задач внедрения цифровых технологий во всех сферах белорусской экономики, развития нового индустриального комплекса страны и формирования высокоинтеллектуального общества.

Кроме того, с 10 по 14 мая в Национальной академии наук Беларуси будет проведена неделя открытых дверей: можно будет посетить постоянно действующую выставку НАН "Достижения отечественной науки - производству", а также научные организации Академии наук. По вопросам посещения НАН нужно обращаться к организатору форума - в Совет молодых ученых: e-mail: cys.nasb@gmail.com.-0-