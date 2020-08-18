Более 200 образцов продукции военного назначения представит Беларусь на форуме "Армия-2020"

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 образцов продукции военного назначения представит Беларусь на 6-м Международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

В этом году на подмосковный оружейный форум Беларусь делегирует внушительный десант из 17 организаций и компаний различной формы собственности и ведомственного подчинения. Организатором коллективного стенда под эгидой Госкомвоенпрома выступит ЗАО "Белтехэкспорт".

На стенде будут представлены ведущие предприятия, входящие в систему Госкомвоенпрома и оборонного сектора экономики Беларуси: ЗАО "Белтехэкспорт", холдинг "Геоинформационные системы управления" (ОАО "АГАТ - системы управления", ОАО "Агат-Систем", ОАО "Агат - электромеханический завод", ОАО "НИИ ЭВМ"), ОАО "558 Авиационный ремонтный завод", ОАО "140 ремонтный завод", ОАО "Волатавто", ГВТУП "Белспецвнештехника", холдинг "БелОМО", РУП "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов" НАН Беларуси, ООО "КБ Беспилотные вертолеты" и ОАО "МНИПИ". Отдельными стендами будут представлены ОАО "Пеленг", ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей", ОАО "Минский завод колесных тягачей" и УП "Минотор-Сервис".

Организации белорусского ВПК привезут в подмосковную Кубинку более 200 образцов продукции военного назначения, причем многие из них будут демонстрироваться впервые (макеты боевой машины РСЗО калибра 122 мм "Шквал" и оконечной станции спутниковой связи Р-443О, легкобронированный автомобиль МЗКТ-490101-010 (экспортный вариант), макет мобильного комплекса радиопеленгования ВЧ диапазона "Волар" и другие).

Среди демонстрируемых образцов преимущественно высокотехнологичные разработки - огневые средства поражения, роботизированные дроны воздушного базирования, в том числе в ударном варианте; линейка боевых модулей, оптико-электронные приборы и комплексы, автоматизированные системы управления войсками, средства связи и навигации, средства отображения и обработки информации для жестких условий эксплуатации; средства подвижности и разведки, в том числе на легкобронированной базе, а также возможности организаций по модернизации военной техники советского и российского производства.

Белорусскую делегацию на форуме "Армия-2020" возглавит председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус. На форуме создаются уникальные возможности для конструктивного общения, обмена опытом, результативного взаимодействия специалистов различных стран в военно-технической сфере. Открываются новые перспективы для укрепления научно-технических и промышленных кооперационных связей. Дмитрий Пантус планирует провести на полях выставки серию встреч и переговоров с руководством Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и Минпромторга России, руководителями ряда российских оборонно-промышленных корпораций и компаний, а также с главами ряда иностранных официальных делегаций.

Одна из крупнейших европейских оборонных выставок пройдет с 23 по 29 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот" (Кубинка, Россия). Участие в форуме заявили более 1 тыс. российских и иностранных компаний, которые представят свыше 28 тыс. различных разработок и технологий в сфере обороны и безопасности. Свои национальные экспозиции развернут пять стран (Беларусь, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан), которые выставят наиболее перспективные образцы и разработки вооружений и военной техники.

Несмотря на пандемию коронавируса, 72 из 133 приглашенных стран подтвердили свое участие в форуме "Армия-2020", 10 из них представлены делегациями высокого уровня (Армения, Беларусь, Бразилия, Вьетнам, Иран, Казахстан, Ливан, Руанда, ЦАР, Южная Осетия). Предприятия белорусского военно-промышленного комплекса - традиционные участники форума "Армия". Каждый раз они представляют комплексные решения, широкий спектр современных и перспективных образцов техники и вооружения, которые базируются на научно-техническом потенциале отечественного оборонного сектора экономики.-0-