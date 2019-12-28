Более 200 позиций включено в перечень обязательных в аптеках лекарств

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменен перечень лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности, осуществляющих розничную реализацию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава, ссылаясь на постановление министерства №111 от 3 декабря 2019 года.

Всего в перечне более 200 позиций, распределенных по 13 анатомическим основным группам. По сравнению с предыдущей редакцией исключены лекарственные средства, которые нарабатываются только одним производителем, без предоставления в Минздрав гарантийных писем о бесперебойной наработке и поставке. Это же касается лекарств, отгрузка которых на протяжении года производилась с постоянными перебоями, снятых с производства, имеющих низкий спрос у населения.

Необходимость в пересмотре перечня возникла в связи с тем, что за период с 10 декабря 2018 года по настоящее время отечественные фармацевтические предприятия освоили и зарегистрировали современные востребованные лекарственные средства, при этом часть была снята с производства либо нарабатывалась с перебоями.

Перечень актуализирован с учетом существующей номенклатуры зарегистрированных отечественных лекарств, их включения в протоколы диагностики и лечения различных заболеваний, востребованности у врачей и населения, а также перспектив бесперебойного наличия в аптеках всех форм собственности для обеспечения соблюдения всеми субъектами хозяйствования лицензионных требований и условий.-0-