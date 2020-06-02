Более 200 работ приняли участие в республиканском конкурсе музеев боевой славы

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги республиканского конкурса музеев боевой славы "Их подвиг в сердце мы храним", сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.

Конкурс проводился во время героико-патриотической акции "Великой Победе - 75!". В нем принимали участие музеи учреждений образования военно-исторического профиля, а также музеи, имеющие экспозиции, посвященные периоду Великой Отечественной войны. На конкурс было представлено 205 работ в трех номинациях: "Лучший музей военно-исторического профиля", "Музейная афиша" и "Музейный образовательный проект".

По итогам оценки конкурсных материалов республиканским жюри были определены победители и призеры. Дипломами I степени Министерства образования награждены: в номинации "Лучший музей военно-исторического профиля" руководитель музея гимназии №1 Волковыска Павел Эльяшевич и руководитель музея Лунненской средней школы имени Героя Советского Союза И.Шеремета Лариса Эйсмонт. В номинации "Музейная афиша" (информационно-рекламное издание) - учащаяся средней школы №137 Минска имени П.М. Машерова Анастасия Макаревич, а также творческие коллективы Гомельского государственного автомеханического колледжа (руководители - методист Наталия Жукова и преподаватель Андрей Афанасьев) и средней школы №17 Борисова (руководитель музея Тамара Холина).

В номинации "Музейная афиша" (видеоролик) отмечены творческие коллективы Витебского городского центра дополнительного образования детей и молодежи (руководитель музея Наталья Титова и методист Елена Шапиро) и Гомельского государственного автомеханического колледжа (руководители - методист Наталия Жукова, преподаватель Андрей Афанасьев и мастер производственного обучения Ирина Горленко). В номинации "Музейный образовательный проект" - руководитель музея гимназии Белоозерска Галина Скорина, а также педагоги средней школы №16 Полоцка Юлия Иванова, Инна Филиппова и Олег Лубченок.

С работами победителей можно познакомиться на сайте Республиканского центра экологии и краеведения.-0-