Более 200 сельхозотрядов задействованы на уборочной в Беларуси

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 сельскохозяйственных отрядов задействованы на уборочной в Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская.

"На сегодняшний день по всей стране в составе 276 сельхозотрядов трудятся 3,7 тыс. человек, из них 2,8 тыс. в составе 210 сельхозотрядов - на уборочной", - рассказала Надежда Шаховская.

По ее словам, больше всего молодых людей в составе сельхозотрядов трудоустроено в Гродненской области - 1,3 тыс. человек. "К примеру, на протяжении нескольких лет студенты Гродненского государственного аграрного университета работают во время уборочной кампании. Этот год также не стал исключением. В частности, на уборке зерновых в СПК "Прогресс-Вертелишки" трудится студенческий сельскохозотряд "Механизатор" имени Героя Беларуси А.И. Дубко. Ребята работают в поле помощниками комбайнера и водителями. Как ожидается, завтра отряд завершит свою работу", - отметила командир республиканского штаба.

Особенность трудоустройства в составе сельхозотрядов в том, что к такой работе активно привлекаются несовершеннолетние. "Ребята помогают убирать сельхозпродукцию, трудятся на сушке зерна. В начале сезона они были задействованы на прополке и уборке ранних культур. Осенью их помощь придется кстати на уборке свеклы и моркови. Традиционно много сельхозотрядов задействованы на уборке льна, особенно в Витебской области",- сказала Надежда Шаховская.

Она напомнила, что белорусская молодежь работает в сельхозотрядах не только в Беларуси, но и за ее пределами, в частности, в Молдове на уборке фруктов.-0-