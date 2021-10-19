Более 200 сообщений о зарплате в конвертах поступило на онлайн-панель КГК с мая по сентябрь

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 сообщений о зарплате в конвертах поступило с мая по сентябрь 2021 года на онлайн-панель обратной связи Комитета государственного контроля. Об этом журналистам сегодня рассказал заместитель директора Департамента финансовых расследований КГК Андрей Прокопук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проверке информации, которая поступает на онлайн-панели обратной связи контрольного ведомства, уделяют особое внимание. Так, была создана панель "Скажи нет зарплате в конверте", куда граждане могут конфиденциально предоставить информацию о фактах нарушения, после чего данные анализируются, систематизируются и используются при планировании проверочных мероприятий. Так, с мая по сентябрь текущего года посредством данной платформы было принято 201 сообщение от граждан о фактах выплаты заработной платы в конверте", - рассказал Андрей Прокопук.

По его словам, 161 сообщение о выплате заработной платы в конверте касалось субъектов хозяйствования Минска и Минской области. Это 80% из всех обращений, которые поступили на панель. Органы финансовых расследований Комитета государственного контроля проверили 80 сообщений, по 121 проверочные мероприятия продолжаются. В ряде случаев информация нашла подтверждение.-0-

Органы финрасследований с начала года возбудили 30 уголовных дел за выплаты зарплаты в конвертах