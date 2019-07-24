Более 200 статей Трудового кодекса подверглись изменениям

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В обновленном Трудовом кодексе подверглись изменениям более 200 статей - с целью имплементации в него ранее принятых нормативных документов, приведения трудового законодательства в соответствие с практикой и придания ему гибкости. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов в пресс-центре БЕЛТА.
Накануне Президент Беларуси подписал закон "Об изменении законов", которым предусмотрены изменения в Трудовой кодекс. Они помогут создать условия для эффективной и гибкой занятости граждан и расширения социально-трудовых гарантий работников. Документ вступит в силу через полгода после официального опубликования.
"Эти изменения и сам документ - результат интенсивной работы многих заинтересованных - Минтруда, ФПБ, объединений нанимателей и, конечно, депутатов. Документ получился сбалансированным. Он учитывает интересы работников и нанимателей, а также современные тенденции на рынке труда. Правкам подверглись более 200 статей", - сказал Игорь Старовойтов.
Он выделил три главных направления изменений, которые становятся традиционными при принятии таких документов. Это приведение в соответствие с новым законодательством (имплементация новых норм в Трудовой кодекс). Здесь речь идет прежде всего о двух документах: декрет №5 "Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций" и декрет №29 "О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины", а также указ №180. Второе направление - изменение и совершенствование законодательства с учетом практики применения. И третье направление - повышение гибкости трудового законодательства.
/Будет дополнено/.-0-
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