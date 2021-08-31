Более 200 студентов ГрГУ получили скидки на оплату за обучение

31 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Каждый десятый студент-платник Гродненского государственного университета им. Янки Купалы получит скидки на плату за обучение, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Купаловского университета.

Накануне учебного года в университете прошло заседание комиссии по предоставлению скидок студентам-платникам. По его итогам было принято решение предоставить скидки 210 студентам платной формы обучения. Это 10% от всех студентов, получающих образование в ГрГУ им. Янки Купалы на платной основе.

"Скидки предоставляются студентам за высокие показатели в учебной, научно-исследовательской деятельности и общественной работе. Так, большинство студентов получили скидку в размере 60-40%", - рассказали в пресс-службе университета. В частности, на скидку в оплате за обучение могут претендовать студенты, у которых по итогам учебного года отметки не ниже 6 баллов и не менее 50% отметок - 9 и 10 баллов.

В 2019 году скидки получили 130 студентов-платников, в 2020 - 164. Рост количества студентов, получивших скидку на обучение, свидетельствует об их качественной подготовке в Купаловском университете, подчеркнули в пресс-службе ГрГУ им. Янки Купалы.

Также скидки предоставили льготным категориям студентов.-0-