Более 200 тыс. кустарников будет высажено вдоль МКАД-2

30 ноября, Брест /Кор. БЕЛТА/. Более 200 тыс. кустарников планируется высадить вдоль второй Минской кольцевой автомобильной дороги. Такая информация прозвучала в эфире программы "Панорама" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

В озеленении откосов вдоль МКАД-2 приняли участие 19 лесхозов Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения. Каждому подразделению необходимо было высадить не менее 5 тыс. кустарников. В основном это были шиповник, ива шаровидная, айва японская, форзиция. Растения высотой около 1 м с закрытой корневой системой - так они лучше приживаются и устойчивы к дорожным условиям, поясняют специалисты.

На сегодня вдоль второй кольцевой дороги уже высажено более 100 тыс. кустарников. Работы, запланированные на осенний период, практически завершены. Весной озеленение продолжится. Всего вдоль 80-километровой трассы высадят порядка 200 тыс. кустарников.

В проекте не только озеленение территории вдоль МКАД, но и строительство десятка объектов придорожного сервиса. Планируется, что уже в следующем году вблизи деревни Новое Поле Минского района приступят к возведению многофункционального комплекса с кафе, гостиницами, заправками, СТО. Отведенные под инфраструктуру земельные участки ждут своего покупателя - вскоре они будут выставлены на аукцион.

"В планах на первое полугодие 2020 года у нас еще четыре земельных участка также под целевое назначение придорожного сервиса: два - в районе деревни Аксаковщина и по одному - в деревнях Жуки и Динаровичи. В основном выбираем участки возле транспортных развязок, с хорошей логистикой, чтобы заинтересовать будущего инвестора", - отметил первый заместитель председателя Минского райисполкома Владимир Юргевич.-0-